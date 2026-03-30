CPM 1300: Armando Freitas triunfou em Murça

O Campeonato de Portugal de Montanha 1300 JC Group teve início na Rampa Porca de Murça com uma vitória clara de Armando Freitas. O tricampeão nacional, de regresso à competição, impôs-se aos comandos do Toyota Starlet 1.3, vencendo todas as subidas de prova e garantindo o triunfo com 14,1 segundos de vantagem sobre a concorrência.

José Carlos Magalhães, em Peugeot 205 Rallye, terminou na segunda posição, confirmando a competitividade do conjunto e mantendo-se como principal perseguidor ao longo da prova. O piloto da MNE Sport contou ainda com a presença de Salvador Coelho no pódio, que levou o Toyota Yaris ao terceiro lugar final após uma prestação consistente, terminando a oito segundos de Magalhães.

Na divisão Clássicos 1300, a vitória foi para Domingos Fernandes, que assegurou o primeiro lugar ao volante do Autobianchi A112.

Destaque ainda para Ricardo Pereira, que participou no Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha JC Group e venceu sem oposição direta, aos comandos de um Ford Escort RS, registando tempos competitivos ao longo das subidas.

A prova ficou marcada pelo domínio de Armando Freitas e por diferenças claras entre os primeiros classificados no arranque da temporada.