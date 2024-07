CPM 1300: Armando Freitas conquista o tricampeonato

Armando Freitas foi até à 33ª Rampa do Caramulo garantir a 5ª vitória da temporada no Campeonato de Portugal de Montanha 1300 JC Group. Fê-lo com autoridade, dominando a prova de fio-a-pavio e rematou as contas do terceiro título consecutivo da carreira do piloto de Fafe.

Os 10,2 segundos de vantagem no agregado das duas melhores subidas, bem como o triunfo em todas as vezes que enfrentou os 2850 metros do traçado do Caramulo, são argumentos imbatíveis para realçar a forma como Armando Freitas chegou ao título nacional reservado aos 1300.

A exemplo do que sucedeu nas épocas de 2022 e 2023, raramente o domínio do piloto do Toyota Starlet 1.3 foi desafiado durante a corrente temporada, sendo escassas as vezes em que foi derrotado nestes três anos de existência do novel campeonato reservado aos carros de menor cilindrada.

Como tal, o cerne da emoção esteve totalmente concentrado na luta pelo 2º lugar. Aqui, o protagonismo foi dividido entre José Salgado (Toyota Yaris) e o Tomás Pinto (Toyota Starlet).

Tomás Pinto foi melhor nas duas primeiras Subidas de Prova, mas sempre por escassas décimas. Na derradeira Subida de Prova, José Salgado foi mais forte e reclamou o 2º posto, embora tendo suplantado o jovem “rookie” da Famaconcret por apenas 5 décimos de segundo.

Uma palavra para a jovem Diana Martins que, mercê de uma prova cheia de garra e foco na evolução, levou o seu Fiat Punto 85 Sport ao 4º lugar final.