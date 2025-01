Candidaturas Abertas para o FPAK Júnior Team na Montanha

A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) abriu as candidaturas para o FPAK Júnior Team na Montanha. Os jovens pilotos interessados têm até o dia 10 de fevereiro de 2025 para enviar as suas candidaturas para o e-mail [email protected], acompanhadas do currículo desportivo.

Critérios de Elegibilidade

Os candidatos devem atender aos seguintes requisitos:

Idade : Mínimo de 16 e máximo de 25 anos em 2025.

: Mínimo de 16 e máximo de 25 anos em 2025. Licença Desportiva FPAK : Aberto a pilotos de automobilismo e karting.

: Aberto a pilotos de automobilismo e karting. Preferência : Será dada a uma piloto feminina, se elegível.

: Será dada a uma piloto feminina, se elegível. Histórico Desportivo : Análise das competições dos últimos três anos.

: Análise das competições dos últimos três anos. Participação Obrigatória : Os selecionados devem participar de todas as jornadas previstas.

: Os selecionados devem participar de todas as jornadas previstas. Restrições: Não serão aceites pilotos com Licenças Internacionais de Automobilismo ou com experiência em provas FIA, ou internacionais.

Seleção e Provas

A FPAK escolherá três pilotos com base no potencial de evolução, comunicação e ética no desporto. Eles disputarão as sete provas do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group 2024 ao volante de um Citroën C1.

Os pilotos deverão cobrir os custos fixos por prova, pneus, seguro e caução do seguro, cujos valores e regulamentações serão divulgados em breve.

Este é um projeto que visa promover jovens talentos no automobilismo nacional e fortalecer o desporto automóvel em Portugal.