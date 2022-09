Campeonato de Portugal de Montanha/Rampa do Caramulo: António Rodrigues na frente | AutoSport

Três subidas, três ‘triunfos’ por parte de António Rodrigues com o piloto da NJ Racing a deixar claro que quer chegar amanhã à primeira vitória absoluta da sua carreira. O dia ficou também marcado pela conquista dos títulos nacionais dos Legends e dos GT.

Suplantando as previsões meteorológicas que anunciavam alguma instabilidade, o dia 1 da 31ª Rampa do Caramulo, sétima prova de 2022 do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group foi vivido com um tempo solarengo e acolhedor, proporcionando as melhores condições para a “Família da Montanha” desfrutar dos 2850 metros do traçado proposto pelo Targa Clube, sendo ainda de realçar que a agremiação portuense esteve sempre bem a gerir a jornada.

Na antevisão da prova, ficou claro que o Caramulo tinha tudo para ser palco das decisões de alguns dos títulos nacionais em discussão.

E assim foi com dois deles, logo no primeiro dia. O ponto atribuído pela presença à partida da 1ª Sessão de Treinos Oficiais foi suficiente para Vítor Pascoal (Porsche 991 GT3 CUP) e Luís Silva (BMW M3) se sagrarem, respetivamente, campeões na Categoria GT e no Campeonato de Portugal Legends de Montanha JC Group.

Libertos dessa obrigatoriedade e após celebrarem, ambos colocaram o foco na prova e provaram a sua superioridade na Subida de Prova que fechou a jornada, com Pascoal a liderar a tabela de tempos dos GT, na frente de Bernardo Garcia de Castro (Porsche 997 GT3 CUP) e de Gabriela Correia (Mercedes AMG GT4), sendo claro que o piloto de Baião vai amanhã em busca da sexta vitória da temporada.

Luís Silva seguiu o exemplo entre os Legends, estando já destacado e rumo à manutenção da sua invencibilidade em 2022. Atrás de si, João Macedo (BMW 328is) foi, com naturalidade, o segundo mais rápido, sendo de destacar a exibição de Celso Fonseca (Citroen Saxo) que assegurou o terceiro tempo.

Destacados os títulos garantidos, é tempo de referenciar aquele que tem de ser visto como o “piloto do dia”: António Rodrigues.

Manifestamente, cada vez mais confiante, afoito e seguro a dominar o SilverCar EF10 da NJ Racing/Lusimed, o piloto de Santa Marta de Penaguião não deu veleidades aos adversários com aspirações a liderarem a tabela de tempos absoluta. Foi melhorando de forma tremenda os registos e, já sob a pressão da única Subida de Prova do dia, “cravou” no cronómetro 1:18.790, à média horária de 130,21 km/h e vai para o descanso noturno com uma vantagem de 3,6 segundos sobre José Correia.

Por seu lado, o piloto da Norma FC20 tem um avanço de apenas 1,8 segundos sobre Nuno Guimarães. O “Capitão da Montanha” colocou o SilverCar S2 da NJ Racing no último degrau do pódio provisório, num dia de sonho para a equipa duriense.

Aplauso ainda para Luís Nunes (Skoda Fabia Rally2 Evo) que não só sai deste dia inicial num excelente 5º lugar da geral, mas, mais importante para as suas aspirações ao título nacional, está na liderança da Categoria Turismo, tendo “à perna” Joaquim Teixeira (Cupra TCR), apenas 0,7 segundos mais lento, enquanto José Carlos Pouca Sorte (VW Golf R35 GTI) está a dar seguimento à sua evolução, tendo sido o terceiro mais rápido da categoria.

Nunes lidera, obviamente, a Divisão 1, Teixeira a 2 e Bruno Carvalho, em Citroen Saxo, a Divisão 3.

Na discussão dos Clássicos, Fernando Salgueiro (Ford Escort MKII) começou a prova caseira da melhor maneira sendo o mais rápido. No entanto, nada está decidido, pois Ricardo Loureiro, seu colega de equipa, colocou o outro Ford Escort MKII do Caramulo Racing Team a apenas 1,9 segundos de distância, enquanto Flávio Sainhas, aos comandos de um Ford Escort MKI no terceiro posto, mas a escassas 8 décimas de segundo de Loureiro.

Armando Freitas começou a melhor forma a sua caminhada em direção ao título, vencendo a subida de prova, já depois de ter sido o melhor numa das duas subidas oficiais de treinos do dia. O piloto do Starlet tem tudo para rematar as contas do cetro este domingo.

Rui Amorim, num Citroen AX Sport logrou suplantar Freitas na 1ª Subida Oficial de Treinos, mas depois já não conseguiu acompanhar o “forcing” do líder do campeonato e, na Subida de Prova foi o segundo mais rápido, a 4,1 segundos.

Eva Laranjeira (Peugeot 205 Rallye) voltou a provar toda a sua rapidez, sendo terceira, a 2,3 segundos de Amorim.

A jornada final de domingo, terá a sessão de warm-up a abrir as hostilidades pelas 11.00 horas, sendo sucedida pela única subida de treinos oficiais prevista para este segundo dia. Depois e, previsivelmente, a partir das 13.30 horas, decorrerão as duas subidas oficias de prova finais, sempre decisivas para o desfecho da prova.

Tempos Online – CLIQUE AQUI