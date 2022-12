Campeonato de Portugal de Montanha mantém 8 provas no calendário de 2023 | AutoSport

O calendário do Campeonato de Portugal de Montanha (CPM) de 2023 já foi confirmado, e para além da prova do Europeu de Montanha que tinha sido anunciada recentemente pela aprovação dos calendários FIA, a Rampa Internacional da Falperra (20 a 21 de maio), mantém-se todas as provas da época passada, sem qualquer alteração.

Assim, o CPM arrancará a 18 e 19 de março em Murça e no mês seguinte realizam-se mais duas provas do campeonato, a Rampa da Penha (1 e 2 de abril) e a Rampa da Arrábida (22 e 23 de abril).

Em maio realiza-se a sempre espetacular 42ª Rampa Internacional da Falperra, enquanto no mês seguinte têm lugar as provas na Serra da Estrela (9 e 10 de junho) e em Santa Marta de Penaguião (24 e 25).

Em julho tem lugar a Rampa do Caramulo, entre os dias 15 e 16, terminando o campeonato em Boticas no mês de setembro, entre os dias 23 e 24.