Campeonato de Portugal de Montanha: Mais 4 provas…

O Campeonato de Portugal de Montanha deve ter mais quatro provas em 2020. Fonte ligada ao Promotor confirmou ao AutoSport que o recomeço será em setembro com a Rampa de Boticas, seguindo-se as rampas da Serra da estrela, Penha e Arrábida, totalizando desta forma cinco provas, já que a Rampa de Murça já se realizou em março.

As regras quanto às pontuações, mantêm-se as mesmas, pelo que o pior resultado é deitado fora, sendo que para contar para a classificação do CPM é preciso realizar pelo menos três provas. Quanto à Rampa do Caramulo, a prova foi adiada, e não existe data para o regresso.

Calendário CPM 2020

Rampa Porca de Murça (já realizada)

26 e 27 de Setembro – Rampa de Boticas

10 e 11 de Outubro – Rampa Serra da Estrela

24 e 25 de Outubro – Rampa da Penha

7 e 8 de Novembro – Rampa Pêquêpê Arrábida

Rampa do Caramulo (adiada sem data confirmada)