Campeonato de Portugal de Montanha: José Correia vence Rampa Porca de Murça

José Correia venceu a Rampa Porca de Murça, prova de abertura do Campeonato de Portugal de Montanha, um evento marcado pelo trágico acidente de Luís Silva, que roubou a vida a dois espectadores, ferindo mais oito.

Em termos desportivos, a luta pela vitória absoluta ficou, desde o primeiro momento, reservada a dois protagonistas: José Correia (Osella PA2000 EVO2) e Helder Silva (BRC BR58). José Correia impôs o Osella PA2000 EVO 2, alcançando a primeira vitória absoluta da sua carreira.

Joaquim Rino (BRC EVO 05) garantiu o segundo lugar final na geral e nos Protótipos.

Por seu lado, Vítor Pascoal colocou o seu Porsche 911 GT3 (991) no 3º lugar absoluto, vencendo na Categoria GT.

Nesta categoria, Pedro Marques (Porsche 99i GT3 CUP) e Pedro Silva (Porsche 997 GT3 terminaram, respetivamente, na segunda e na terceira posição.

Entre os Turismos, a vitória pertenceu ao Cupra TCR de Joaquim Teixeira, logo seguido de Pedro Salvador (Caterham 420R), com Hugo Araújo a colocar o seu Subaru Impreza no 3º lugar final.

No Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha JC Group, Flávio Sainhas chegou ao triundo, sendo secundado por Fernando Salgueiro (Ford Escort MKII) e Joaquim Soares (lotus Elan).

Luís Silva (BMW M3) foi o vencedor no Campeonato de Portugal Legends de Montanha. O famalicense sofreu um grave acidente na última subida, já depois da meta, com graves consequências, pois do mesmo resultaram duas vítimas mortais entre os espetadores e vários feridos. Na sequência, a rampa foi interrompida de forma definitiva, sendo também anulada a cerimónia do pódio, por respeito sentido para com as vítimas.

Alberto Pereira (Honda Integra Type R) foi 2º classificado, enquanto Carlos Oliveira (Ford Sierra Cosworth) assegurava o 3º lugar.

Na competição reservada aos 1300cc, Leonel Brás voltou à Montanha para averbar mais um triunfo sem contestação, sendo sempre o mais rápido em todas as subidas que efetuou. Quem mais perto se acercou de Brás foi Francisco Milheiro (Peugeot 106), que terminou em 2º. 3º posto final para Tiago Santos (Citroen AX Sport).

Domingos Fernandes começou a época a amealhar pontos na Taça de Portugal de Clássicos de Montanha 1300 JC Group, vencendo nesta competição

O Campeonato de Portugal de Montanha JC Group vai rumar agora para sul. A Rampa PêQuêPê Arrábida 2020 terá lugar nos dias 21 e 22 de Março.