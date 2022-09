Campeonato de Portugal de Montanha: Hélder Silva ausente no Caramulo | AutoSport

A alteração de data da prova do Targa Clube tornou inviável a participação do atual líder absoluto do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group.

A 31ª edição da Rampa do Caramulo não vai contar com a presença do piloto poveiro e da “barchetta” Osella PA2000 EVO2 PA.30 preparada pela Power House, sendo assim uma baixa de vulto para a prova organizada pelo Targa Clube.

“Com muita pena minha, não vou conseguir ir ao Caramulo porque tinha feito um planeamento a nível familiar e profissional mediante as obrigações e calendário do Campeonato nacional de montanha. Uma vez que foi alterada a data da prova, torna-se completamente impossível a minha participação”, com o campeão em título e líder do campeonato a desejar “boa sorte a todos os pilotos e ao Targa Clube.

Vemo-nos em Boticas para o fecho do campeonato e onde vamos dar tudo para renovar o título nacional!”. A ausência não impedirá Hélder Silva de continuar isolado no comando do campeonato, independentemente dos resultados que os seus adversários principais venham a alcançar no Caramulo.