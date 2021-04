Campeonato de Portugal de Montanha arranca na Arrábida: Falta uma semana

Começa no próximo fim de semana o Campeonato de Portugal de Montanha com a Rampa Arrábida

Com muitas alterações regulamentares arranca no próximo fim de semana na Arrábida o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. Fórmula e o Kartcross, são novidades. O surto pandémico já levou a mudanças no calendário inicial da competição que foi pensado com oito provas, mas já com o adiamento da Rampa Porca de Murça. Desta forma, a família da Montanha ruma a sul, para a mítica Serra da Arrábida, prova do Clube de Motorismo de Setúbal.

As provas continuarão a contar com oito subidas, divididas equitativamente pelo sábado e pelo domingo das quais duas de aquecimento (warm-up), três de treinos oficiais e outras tantas de prova, contando para a classificação final o somatório dos dois melhores tempos efetuados entre os 3 possíveis nas referidas subidas de prova.

Quanto ao programa e horários, as verificações técnicas decorrerão sempre na noite de sexta e na manhã de sábado.

Concluído o campeonato, a época terá ainda a mítica Falperra receberá o FIA Hill Climb Masters, competição maior da modalidade a nível mundial. Esta verdadeira Taça das Nações decorrerá nos dias 9 e 10 de outubro.

O ano passado em termos regulamentares, a grande novidade foi a introdução da Categoria Legends, mas 2021 tem muitas novidades

A regulamentação agora apresentada ostenta o maior número de alterações que a modalidade observou nos últimos anos. Os títulos em discussão continuarão a ser seis: Absoluto, Protótipos, GT, Turismos, Legends e Clássicos, sendo ainda atribuídos troféus aos vencedores das Divisões, Grupos e Classes. O campeonato também continuará a contar com a disputa das Taças de Portugal reservadas a veículos modernos ou clássicos, com cilindrada até 1300cc.

É entre os Turismos que se dá uma pequena revolução regulamentar. A Categoria apresenta agora três novas divisões, todas diferentes das quatro anteriores.

A nova Divisão Turismos 1 será reservada a todas as viaturas com quatro rodas motrizes. Já a Divisão 2 incluirá os veículos com apenas duas rodas motrizes e cuja cilindrada seja superior a 2000cc, com a Divisão Turismos 3 a incluir os carros cuja motorização seja até 2000cc e que possuam também apenas duas rodas motrizes.

Fórmulas e Kartcross são mais duas grandes novidades na época.

A inclusão de monolugares nas lides competitivas do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group era falada já há alguns anos, sendo, notoriamente, vontade do Promotor vir a enquadrar viaturas que, a exemplo do que acontece no Europeu com os Fórmulas e em vários campeonatos nacionais e regionais com os Kartcross, demonstram ser espetaculares e merecedoras dos favores e do aplauso do público.

Foi assim criada uma Taça de Portugal de KartCross de Montanha e uma Taça de Portugal de Monolugares de Montanha, onde estes monolugares estarão inseridos, com pontuações autónomas e não podendo pontuar para o campeonato absoluto.

Os Kartcross serão aceites e distribuídos por duas classes (até 600cc e 1.000cc), com os Fórmulas a serem distribuídos por três classes distintas (até 1.600cc, 2.000cc e 3.000cc).

Os Kartcross irão competir em todas as 8 rampas do calendário ao passo que os Fórmulas, por questões relacionadas com as condições de segurança, só estarão em 5, ficando excluídas as rampas de Murça, Penha e Caramulo.

O anúncio da inclusão dos monolugares provocou já muitas reações de interesse, inclusivamente por parte de pilotos estrangeiros, sendo de esperar uma forte adesão às duas novas competições.

A primeira prova do Campeonato Portugal de Montanha J.C. Group, a Rampa da Arrábida/Pêquêpê tem uma excelente lista de inscritos: 45 equipas inscritas no CPM J.C. Group, que vão ter também a presença de mais 18 inscritos na Rampa Regional que integra esta prova, num total de 63 equipas. A lista ainda não é pública.

Lamenta-se a impossibilidade de haver público, mas é uma das condicionantes das autoridades para que a prova se possa realizar. Para atenuar a questão haverá mais de 10 horas de transmissão Live Streaming.

Novo calendário

24/25 Abril Rampa Arrábida

8/9 Maio Rampa Internacional De Boticas

29/30 Maio Rampa Serra Da Estrela

12/13 Junho Rampa Da Penha

3/4 Julho Rampa De Santa Marta

24/25 Julho 30ª Rampa Do Caramulo

18/19 Setembro Rampa De Boticas

S/data Rampa Porca De Murça (Adiada)

9/10 outubro Rampa da Falperra (só FIA Hill Climb Masters)