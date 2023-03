Campeonato de Portugal de Montanha arranca com Rampa Porca de Murça | AutoSport

Dias 18 e 19 de março arranca o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, com a icónica Rampa Porca de Murça, prova organizada pelo CAMI Motorsport. Os principais pilotos à vitória no campeonato vão marcar presença, garantindo espetacularidade e emoções fortes nas célebres “curvas de Murça”.

Este ano, a rampa está incluída, por indicação da Câmara Municipal de Murça, na programação oficial de “Douro Cidade Europeia do Vinho 2023”, da responsabilidade da Comunidade Intermunicipal do Douro.

Para além do Campeonato de Portugal de Montanha (CPM) JC Group, a Rampa Porca de Murça contempla provas pontuáveis para o Campeonato Portugal de Clássicos Montanha (CPCM), Campeonato Portugal Legends Montanha (CPLM), Campeonato Portugal de Montanha 1300 (CPM 1300) e Taça Portugal Kartcross de Montanha (TPKM).

Para o Presidente da Câmara Municipal de Murça: “Nada melhor que começar um campeonato nesta bela região do Douro, com uma população acolhedora e amante do automobilismo”, sublinha o presidente da Câmara Municipal de Murça.

Mário Artur Lopes elogia a organização do CAMI Motorsport – “já nos habituou ao profissionalismo imposto neste tipo de eventos”, diz –, reconhecendo que este ano, “e por redobradas razões, tudo fará para que a edição 2023 da Rampa Porca de Murça fique na memória de todos”.

“Esta, que é uma prova icónica da montanha, com as suas famosas ‘curvas de Murça’, tem, este ano, um fator extra, que a eleva a evento âncora na programação do nosso Município: integra a programação oficial de ‘Douro Cidade Europeia do Vinho 2023’, da responsabilidade da Comunidade Intermunicipal do Douro”, acrescenta o autarca.

Mário Artur Lopes não tem dúvidas que “a população de Murça sabe bem receber quem nos visita. O Desporto e o desporto automóvel, em particular, são uma aposta do atual Executivo, promovendo o bem-estar. A Rampa Porca de Murça vai muito para além do fator desportivo, contribuindo também, e muito, para a economia local”.

“Quem, nesse fim de semana, nos visitar ficará, certamente, com razões para voltar. Tudo estamos a fazer para, com total segurança, proporcionar uma prova de grande exigência técnica para os pilotos e uma visão ímpar aos espetadores”, conclui o presidente da Câmara Municipal de Murça.