Campeonato de Portugal Clássicos de Montanha: Flávio Sainhas dominou Rampa da Penha

Flávio Saínhas dominou a Rampa da Penha como tinha feito na Arrábida, por isso a fiar pelas duas primeiras provas da temporada, tem tudo para transformar a sua defesa do título nacional conquistado em 2023 no Campeonato de Portugal Clássicos de Montanha JC Group num passeio triunfal rumo a nova conquista este ano.

Nove segundos, novecentos e vinte e sete milésimos em 2870 metros é uma diferença colossal e dá bem conta do domínio exercido por Flávio Sainhas entre os Clássicos nesta edição 2024 da Rampa da Penha.

Quando se fala do nível de competitividade de Aníbal Rolo, a expressão que melhor se aplica será : muda de carro, toca sempre a mesma música competitiva. É notável o que este consagrado e veterano piloto de Cascais consegue fazer com qualquer dos exemplares preciosos que tem na sua coleção. Na Penha, correu com um belo Datsun 240Z com as especificações do antigo Grupo 4 e venceu o duelo sem tréguas e emocionante que travou pelo 2º lugar com Pedro Silva, um recém chegado à Montanha.

Silva merece aplausos fartos, pois conquistou o 3º lugar do pódio mercê da rapidez que imprimiu a um muito bem preparado VW Golf 16 S. Os dois terminaram separados por apenas 130 milésimos de segundo!

Apesar de não ter terminado no pódio, Ricardo Loureiro tem razões para ter saído satisfeito de Guimarães com 0 4º lugar alcançado. O piloto-edil de Guardão voltou a não ter problemas técnicos no Ford Escort MKII, provando que a intervenção técnica no carro do Caramulo Racing Team está a dar resultados. A fiabilidade já lá está e agora Loureiro irá em busca de uma maior competitividade.

O Top 5 dos Clássicos fechou na Penha com Fernando Francisco (Ford Escort MKI). O colega de equipa de Ricardo Loureiro foi melhorando os seus tempos ao longo dos dois dias de competição e foi recompensado com mais uma boa recolha de pontos.