Campeões 2022: Hélder Silva bicampeão Nacional Absoluto de Montanha | AutoSport

Hélder Silva (Osella PA2000 EVO 2) comemorou este ano o seu segundo título nacional no Campeonato de Portugal de Montanha com o quarto triunfo da época. José Correia ficou 10 pontos mais atrás, venceu duas vezes, mas não chegou para o título, pois na maioria das provas os dois melhores do campeonato revezaram-se nas primeiras posições.

Os Protótipos A foram também ganhos por Hélder Silva, que voltou a bater José Correia.

Nos Protótipos B, triunfo de Nuno Guimarães face a Joaquim Rino.

Vítor Pascoal venceu facilmente os GT, terminando com 27 pontos de avanço para Gabriela Correia, com o piloto do Porsche a vencer seis das oito corridas do calendário.

Nos Turismos, Luís Nunes bateu Joaquim Teixeira por 20 pontos, obtendo seis vitórias em oito provas.

O ceptro dos Turismo 1 foi para Luís Nunes, com 70 pontos de avanço para Daniela Marques, nos Turismos 2, foi Joaquim Teixeira o vencedor, bem distanciado de José Almeida, nos Turismos 3, Bruno Carvalho bateu Parcídio Summavielle por 10 pontos.

Nos Clássicos, o triunfo foi para Fernando Salgueiro o mesmo sucedendo no Grupo 5.

Nos Legends, triunfo de Luís Silva no campeonato Absoluto e nos Livre, Carlos Alberto Oliveira venceu nos L90 e Celso Fonseca nos L99.

Nos 1300 foi Armando Freitas a vencer, bem como nos Modernos, a partir de 1982. Nos Clássicos 1300 triunfo de José Pedro Figueiredo. Na Taça de Kartcross venceu o único concorrente, Sérgio Mateus.