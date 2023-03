C. P. Montanha: Rampa da Penha é no fim de semana | AutoSport

Sete dezenas e meia de inscritos prometem um fim-de-semana intenso na cidade berço. Será sob a batuta organizativa do Demoporto que se cumprirá, no próximo fim-de-semana, a edição 2023 da Rampa da Penha Paisagem Protegida, segunda prova da temporada do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group.

Os números nesta fase de arranque do CPM JC Group falam por si. As listas de inscritos e, consequentemente, de participantes estão a “ganhar corpo”, atestando, uma vez mais, o crescimento de interesse da modalidade. 75 é o “numero mágico” na Penha e, pela frente, o plantel vai enfrentar por sete vezes, no caso do campeonato, 4 nos inscritos na rampa regional, um traçado muito característico, com 2780 metros de extensão e uma inclinação média de 6,7%.

No sábado, jornada inaugural, duas subidas de treinos e uma de prova, a partir das 13.30, enquanto no domingo, a partir das 10 da manhã, o cardápio incluirá 4 subidas. Uma de warm-up, outra de treinos e duas subidas de prova, normalmente decisivas para o desfecho competitivo.

A categoria protótipos, subdividida nas divisões A e B, conta com 6 participantes.

Hélder Silva, detentor do título absoluto e líder do campeonato, após a vitória em Murça, quer levar a Osella da Power House ao triunfo, tendo como opositores mais ávidos de o desfeitear José Correia (Norma), que deu ao JC Group Racing Team a vitória nesta prova em 2022 e António Rodrigues, cuja rapidez aos comandos do Silver Car da NJ Racing/Lusimed o tem transformado num dos fortes candidatos.

Logo a seguir, Nuno Guimarães, no Silver Car que a NJ Racing inscreve na divisão B e com que tem brilhado de forma musculada, estará atento aos lugares do pódio absoluto, sendo o claro candidato a mais uma vitória na sua divisão, onde se espera que o seu outro colega de equipa, o regressado Nuno Pinto, prossiga a sua adaptação à “barchetta” ADR que adquiriu, o mesmo sucedendo a Victor Bessa, na sua segunda prova com o PRM.

Nos GT, Gabriela Correia é o nome de que se fala, após a brilhante vitória em Murça. Cada vez mais afoita e capaz de extrair o potencial do seu Mercedes AMG GT4, volta a estar entre os favoritos, sabendo que vai ter de enfrentar a “fúria” de Vítor Pascoal, com o campeão em título a querer regressar aos triunfos, confiando na eficácia do seu Porsche 991 GT3 Cup.

Não estarão sozinhos. Motivado pelo pódio no traçado transmontano José Carlos Magalhães (Porsche 991 GT3 CUP) quer repetir o feito, juntando-se à luta o espanhol Bernardo Garcia de Castro (Porsche 997 GT3 CUP), habitual contendor nas provas lusas e sempre com capacidade para estar entre os melhores.

Mesmo sabendo que o seu Nissan Nismo 370Z ainda esta em evolução e abaixo do potencial das “montadas” dos adversários, o bracarense Daniel Vilaça tudo fará para contrariar as previsões.

Na Categoria Turismo, a luta pela primazia deverá continuar reservada aos TCR da Divisão 2, com Luís Delgado, no novo Cupra da Nunes Sport a encabeçar o favoritismo, seguido de perto por Joaquim Teixeira, no Cupra inscrito pela JT59 Racing Team/Bompiso.

A esta luta juntam-se os bracarenses Paulo Silva (Audi RS3 LMS) e Manuel Rocha e Sousa (Cupra TCR). A T2 conta ainda com o jovem algarvio Miguel Gonçalves, pronto para mais uma boa recolha de pontos, aos comandos do Fiat Punto R3D da MNE Sport.

O Mitsubishi Lancer EVO X de Carlos Gonçalves continua solitário entre os inscritos da Divisão 1.

Quanto à Divisão 3, Parcídio Summavielle emerge como o “alvo a abater”. O “Bisturi de Fafe” está com um início de época endiabrado, tendo vencido na rampa inaugural e, na semana passada, um rali à geral de dois campeonatos. Este ano integrado na MNE Sport, quererá dar seguimento a esta senda vitoriosa, tendo concorrência acrescida na Penha.

Sérgio Nogueira (Renault Clio RS) está de regresso, bem como José Cardoso (Citroen Saxo). Quererão dar tudo para contrariar Summavielle.

Rute Brás (Peugeot 206 RC) e Eva Laranjeira (KIA Picanto) vão querer repetir os excelentes resultados de Murça, buscando pontos importantes na luta pelo pódio final da divisão no campeonato.

A nova categoria Super Challenge mostra crescimento, a avalia pela lista de inscritos. São 16 na Penha.

Favorito destacado é Luís Nunes. O “Foguete de Valpaços” e o seu Skoda Fabia R5 da Nunes Sport estiveram intratáveis em Murça e deverão manter a superioridade na prova do Demoporto.

Mas, são mais e bons os que o querem contrariar.

No seu Grupo SC A, José Lameiro espera ter o seu Skoda Fabia Super Car mais fiável, juntando-se ao combate os três Mitsubishi Lancer EVO VI de José Carlos Pouca Sorte, Manuel Pereira e José Pacheco.

Candidato ao pódio da categoria e favorito incontestado no grupo SC C, é Bruno Carvalho. O seu Citroen Saxo é uma “pistola” poderosa e o piloto tem uma rapidez notável.

Neste grupo, vão ainda competir o competitivo Alberto Pereira (Honda Civic Type R), Miguel Matos (Peugeot 106 Maxi), Francisco Vieira Leite (Toyota Corolla T-Sport) e Abílio Aparício (Peugeot 205). No Grupo SC D, abram alas para o regresso de Luís Silva e o imponente BMW M3 da Famaconcret. João Macedo (BMW 328is) quererá dar luta, estando ainda inscritos neste grupo os dois Mini Cooper S de José Salgado e Arlindo Beça e os BMW de Aníbal Pinto e Rui Pinheiro.

A Taça de Portugal de Kartcross de Montanha leva até à Penha o LBS Motor Club RX 01 de Tiago Pinto.