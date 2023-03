C. P. Montanha/Rampa da Penha: Clássicos, Legends e 1300 com boas lutas em perspetiva | AutoSport

A atestar por aquilo que aconteceu na abertura da época, esta segunda ronda tem tudo para se transformar em mais um grande duelo nos Clássicos.

Flávio Saínhas (Ford Escort MKI) e José Pedro Gomes (Ford Escort RS 1800) destacaram-se em Murça, com o “Diabo da Covilhã” a querer repetir o triunfo da primeira prova e o conhecido causídico de Montalegre a procurar a desforra.

Na contenda, também estarão Fernando Salgueiro e Ricardo Loureiro, nos Ford Escort MKII do Caramulo Racing Team, sendo grande a expectativa sobre o que fará Vítor Osório, aos comandos de um Lotus Elan Coupé.

A lista dos Clássicos incluiu ainda mais um homem do Caramulo, Fernando Francisco (Ford Escort MKI) e Gilberto Pinto no seu belo Austin Mini Cooper S.

São muitas as novidades entre os Legends, embora o favoritismo continue a ser reclamado por Pedro Alves, grande dominador em Murça, aos comandos do seu Citroen Saxo VTS.

O consagrado Aníbal Rolo traz uma das “pérolas” da sua coleção, um Nissan Sunny de tração total com cerca de 300 cavalos, sendo ainda novidade a participação de Horst Batista (Renault 5 GT Turbo), Luís Fonseca (Citroen Xsara VTS) e de Ivânia Loureiro (Peugeot 205).

De regresso e com ambição está Gonçalo Janeira (Citroen AX GTi), transitando de Murça entre os pretendentes aos lugares do pódio, José Coimbra (Opel Astra), Celso Fonseca (Citroen Saxo), Armindo Correia (Peugeot 306) e Miguel Gonçalves (BMW E36).

9 são as unidades inscritas nos 1300, encabeçadas pelo fafense Armando Freitas, claramente favorito com o seu Toyota Starlet.

Para tentar desfeitear o atual campeão nacional, colocam-se numa primeira linha de combate os Fiat Punto de João Diogo Santos, Carlos Ferreira e Hugo Magalhães, juntando-se à refrega o regressado Francisco Milheiro, a correr em casa, sempre capaz de ombrear com os melhore aos comandos do seu Peugeot 106, carro com que também correrá na Penha João Silva.

Destaque para a estreia absoluta da jovem Ana Catarina Silva, tripulando um Citroen C1 da Famaconcret.

Entre os Clássicos 1300, assistiremos ao eterno duelo entre José Pedro Figueiredo (Datsun 1200) e Domingos Fernandes (Autobianchi A122).

Referência para a presença de 10 inscritos inseridos na Rampa Regional incluída no programa oficial da prova.