C. P. Montanha na Arrábida/Super Challenge: Luís Nunes quer continuar a dominar | AutoSport

A Categoria Super Challenge continua a ser a mais frequentada do pelotão da Montanha. Mesmo com algumas ausências, são 10 os pilotos inscritos e, entre eles, sobressai logo o nome de Luís Nunes. Após 5 títulos conquistados, 4 entre os Turismo e o último, em 2023, no ano de nascimento desta categoria, o “Foguetão de Valpaços” volta a merecer honras de favoritismo quase total, tal o binómio competitivo que forma com o seu Skoda Fabia R5.

Para obstar a que Nunes continue na senda imparável dos triunfos, apresenta-se como grande opositor José Lameiro. O seu Skoda Fabia Super Car foi alvo de melhorias antes desta época e o piloto que vem do Ralicross está também mais habituado às particularidades da Montanha. Os dois preenchem a grelha do grupo SC-A.

Já no Grupo SC-B reside a maior fatia de participantes da categoria: 5. Lidera-os Bruno Carvalho (Citroen Saxo), que terá também um olho bem focado na geral da categoria. No seu grupo, enfrenta as ambições de Pedro Neves (Honda Civic), Jorge Vicente (Renault Clio), Francisco Vieira Leite (Toyota Corolla T-Sport) e João Rodrigues (Peugeot 106 XSi).

No Grupo SC-D, o duelo será entre o BMW M3 de Carlos Correia e os Mini Cooper S de José Salgado e Arlindo Beça.

Também na Categoria Turismo temos “trono vago”. Luís Delgado, campeão em 2023, não alinha na Arrábida e isso abre por completo as ambições de vários protagonistas, provenientes das três divisões desta categoria.

A Divisão 1 continua a ser um feudo exclusivo dos Mitsubishi Lancer EVO X. Estreia-se Daniel Pacheco, que se junta a Carlos Gonçalves, que venceu a divisão em 2023.

Na Divisão 2, Parcídio Summavielle vai estrear um Seat Cupra TCR, José Carlos Magalhães também debuta com um Seat Leon MKII e os dois têm tudo para estar entre os contendores pelo triunfo na categoria. Beatriz Correia vai dar continuidade à sua evolução noutro Seat Cupra TCR e António Ferreira (KIA Ceed) completa o naipe de inscritos na T2.

Quanto à Divisão 3, Gonçalo Inácio (Peugeot 206 VTi R2) assume favoritismo e olha mesmo para os lugares cimeiros da categoria, mas terá que ultrapassar a oposição do outro Peugeot 208 VTi R2 de Luís Martins, dos Citroen Saxo de Celso Fonseca e Carlos Ferreira, do Honda Civic Type R de Bruno Rodrigues e do Peugeot 206 RC de Rute Brás.

A Rampa da Arrábida será também a prova inaugural da Taça de Portugal Kartcross de Montanha, alinhando Nelson Rocha (Semog Bravo Sport SE) e Tiago Pinto (LBS Motor Club RX 01).

