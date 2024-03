C. P. Montanha arranca com Rampa da Arrábida: Quem se opõe a Vítor Pascoal no GT? | AutoSport

A Categoria GT do Campeonato de Portugal de Montanha está bem e recomenda-se. São 5 as “bombas” que se inscreveram na prova do CMS e a principal pergunta é quem fará oposição a Vítor Pascoal, o bicampeão em título. Não satisfeito por ter dominado quase por completo a época transata, o “Sniper de Baião” não ficou a “dormir sobre os louros conquistados” e adquiriu um Porsche 991 GT3 Cup mais recente, com um motor de 4 litros, sendo, por isso, logicamente favorito à partida do campeonato.

Mas, não está sozinho quanto aos atores com reais possibilidades de conquistarem o título. Gabriela Correia (Mercedes AMG GT4) e Bernardo Garcia de Castro (Porsche 997 GT3 Cup já provaram no passado que conseguem ombrear e levar de vencida os duelos com o campeão de Baião e, com toda a certeza, que ambos vão dar tudo para transformar 2024 no “seu” ano de consagração. Debutante nesta categoria, José Carlos Pouca Sorte aposta num Porsche 997 GT3 Cup para fazer brilhar as cores da Megamotors. A marca germânica tem “maioria absoluta” na categoria, reforçada pela presença de André Fernandes (Porsche 997 GT3 Cup), piloto português radicado nos Estados Unidos da América e que tem feito sobretudo corridas de velocidade.

Lista de Inscritos – CLIQUE AQUI