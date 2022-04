Arrábida Revival Tour é novidade festiva no programa da rampa | AutoSport

O Clube de Motorismo de Setúbal preparou um programa muito especial para a Rampa Pêquêpê Arrábida powered by Caetano Power Setúbal, 3ª prova do Campeonato de Portugal JC Group, aos quais se juntarão 15 convidados que, extra competição, alinharão integrados no “Arrábida Revival Tour”, comemorando os 40 anos da prova desde que foi realizada pela seção de automobilismo do Vitória Futebol Clube.

Entre os 15 pilotos que vão percorrer o traçado da prova, sem as pressões da competição, o nome de Ferreira da Silva. O campeão de Portugal de Montanha por nove vezes e vencedor da prova por cinco vezes, ao volante de um Ford Escort RS Cosworth, vai regressar à Arrábida.

Entre os quinze pilotos inscritos no “Arrábida Revival Tour”, destaque ainda para José Grosso (Ford Escort RS), Rui Madeira (Ford Sierra Cosworth) e Nuno Madeira (Ford Cortina Lotus), Cipriano Antunes e Alexandre Lourenço, ambos em Audi Quattro, Anibal Rolo que regressa à Arrábida com o seu espetacular Datsun 260Z e Jorge Faria com um Porsche 911 ST 2.7. Daniel Santos (Ford Escort RS) e um trio de pilotos franceses (Georges Guebey, Laurent Schultz e Michel Giraldo), preenchem o plantel.

Ni Amorim, campeão de Portugal de Velocidade e piloto com extenso palmarés internacional, atual presidente da FPAK, estará presente no “Arrábida Revival Tour” para fazer duas subidas no sábado ao volante do Opel Kadett GT/E que Pedro Queiroz Pereira, mais conhecido como Pêquêpê, conduziu. Já no domingo, será a vez de Jorge Mira Amaral se sentar no Opel Kadett GT/E e cumprir um par de subidas.