Afinal, a Rampa da Penha avança… | AutoSport

As coisas em Portugal funcionam, por vezes, de modos estranhos e depois de se ter ficado a saber que a Rampa da Penha teria sido cancelada por falta de agentes para o competente policiamento e também por falta da autorização da Delegada de Saúde, afinal, já não vai ser assim e a rampa vai mesmo realizar-se. Eis a comunicação do Promotor: “Depois de uma reunião de última hora, foram coroados de êxito todos os esforços feitos pelo Demoporto, clube organizador da Rampa da Penha Paisagem Protegida e, como tal, a mesma será realizada, segundo o programa oficial já conhecido.

O Demoporto quer agradecer à Câmara Municipal de Guimarães por todo o apoio que deu nestas negociações, bem como aos Pilotos, às Equipas, ao Promotor do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group e à FPAK, por todo o apoio e compreensão.

Guimarães, 11 de junho de 2021

A Comissão Organizadora”