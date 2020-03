Acidente da Rampa Porca de Murça, comunicado da APPAM

COMUNICADO APPAM – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS PILOTOS DE AUTOMÓVEIS DE MONTANHA

Na sequência do trágico acidente ocorrido hoje, durante a Rampa Porca de Murça, que enlutou toda a família da Montanha, a Direção da APPAM apresenta as sentidas condolências aos familiares das vítimas e endereça os votos de total e rápida recuperação aos feridos.

Expressamos ainda a nossa total solidariedade e apoio ao nosso piloto associado Luís Silva.

Gostaríamos ainda de enfatizar o nosso apreço pela rápida intervenção dos elementos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Murça, dos soldados da Guarda Nacional Republicana, da equipa médica de intervenção à prova, dos elementos da Organização e do INEM.

Murça, 8 de Março de 2020

Joaquim Teixeira

Presidente