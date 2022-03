5ª Gala da Montanha encerrou 2021: novidades para a nova época | AutoSport

A Fundação Dr. António Cupertino de Miranda recebeu quase duas centenas para a festa da “Família da Montanha”. A Gala distribuiu os prémios anuais promovidos pelo Promotor do Campeonato de Portugal JC Group e apresentou as novidades para a época 2022.

Sala cheia com a “Família da Montanha” a “matar saudades” neste tempo de defeso. Pela quinta vez, o Promotor do Campeonato de Portugal JC Group, constituído pela APPAM e pelos clubes organizadores das provas do campeonato (CAMI, Clube Automóvel da Régua, Clube Automóvel do Minho, Clube de Motorismo de Setúbal, Demoporto e Targa Clube), organizou a Gala da Montanha, com esta edição a ser dedicada à consagração da época de 2021, ano em que o CPM JC Group voltou a ver aumentado o seu impacto.

Com uma média de 62 pilotos por prova, o que representa um aumento substancial quando comparado com as épocas anteriores “normais” (40,3 em 2019, 41,7 em 2018 e 41 em 2017). De registar ainda o quase meio milhão de espetadores que estiveram presentes nas provas e o impacto mediático medido pela CISION que representou um valor publicitário equivalente a mais de seis milhões de euros.

O sucesso consolidado do CPM JC Group sob a batuta do atual Promotor é reconhecido pela entidade federativa. No seu discurso que abriu a cerimónia de entrega de prémios da Gala, Ni Amorim, presidente da FPAK, referiu que “a Federação está muito satisfeita pelo trabalho que tem sido feito pelos clubes e pela APPAM, enquanto promotores do campeonato. O crescente número de participantes, as organizações de grande nível, o impacto junto do público e o crescente retorno mediático, provam que estamos no caminho certo”, salientando ainda que “tudo indica que em 2022 o campeonato ainda será melhor. Os dados que temos apontam para um aumento de participantes nas provas e isso irá, certamente, fazer crescer o impacto da modalidade!”.

Os prémios foram distribuídos a todos os pilotos que se classificaram nos diferentes campeonatos incluídos na competição maior da modalidade em 2021 e que tenham feito, pelo menos, quatro provas. CPM, Legends, Clássicos e Taças para as cilindradas até 1300cc. Foram ainda atribuídos prémios de participação aos pilotos com pelo menos três participações.

O Promotor do CPM JC GROUP dá sempre um especial destaque aos galardões especiais que distribuiu na Gala.

O Prémio “Paulo Ramalho”, atribuído pela APPAM e que homenageia o saudoso piloto e team manager e é atribuído todos os anos a entidades, pilotos, Clubes, autarquias ou outras individualidades a quem a associação representativa dos pilotos da modalidade reconheça a mérito para essa receber essa distinção, foi atribuído, nesta 5ª Gala, a Fernando Batista, Presidente do Targa Clube, premiando a sua longa e rica carreira de dirigente no desporto automóvel, principalmente no CPM.

O “Galardão de Mérito para o Desporto Automóvel” foi atribuído à Irmandade da Penha e aos Municípios de Braga, Boticas, Covilhã, Murça, Santa Marta de Penaguião, Setúbal e Tondela, pelo seu papel fundamental na realização das provas do campeonato.

Já o Prémio “Dedicação ao Campeonato de Portugal JC Group 2021” louvou a excelência do trabalho efetuado pelos comissários que colaboram com os clubes. A sua dedicação e resiliência ao longo das muitas horas de preparação e realização das provas, tornam-nos indispensáveis ao campeonato e a distinção assentam-lhes como uma luva.

O Sargento Carlos Fernandes, Comandante do Subagrupamento de Montanha do Grupo de Intervenção e Socorro da Unidade de Intervenção da GNR, foi distinguido com o “Galardão de Mérito e Colaboração com o Campeonato de Portugal JC Group 2021”, pela disponibilidade e colaboração total no trabalho desenvolvido na Rampa da Covilhã Serra da Estrela.

A JC Group recebeu com toda a justiça o “O Galardão de Mérito Empresarial no Desporto Automóvel”. “naming Sponsor” do campeonato, o grupo empresarial sediado em Braga esteve disponível para apoiar o CPM e, muitas vezes, superou o que estava acordado inicialmente, com o Promotor a considerar que sem o seu apoio o CPM não conseguiria ser cada vez mais uma referência no panorama do desporto automóvel em Portugal.

Joaquim Amândio Santos, “speaker” oficial e responsável pela comunicação do campeonato, recebeu o “Prémio Melhor Comunicador do Ano”, destacando-se na promoção e dinamização do CPM ao longo dos últimos 3 anos.

O “Prémio para a Melhor Claque do Campeonato de Portugal JC Group 2021” foi para a NJ Racing, pelo número de pessoas que a constituem, pela sua organização, entusiasmo, desportivismo, alegria e respeito para com todos os pilotos e equipas e ainda porque já são uma imagem indispensável no CPM.

Campeonato de Portugal de Montanha 1300 é novidade em 2022

A finalizar o evento, houve tempo para serem apresentadas algumas novidades para a época que está prestes a começar.

O principal destaque vai para a criação do Campeonato de Portugal de Montanha 1300 JC Group, que junta e sucede às taças de Portugal 1300 para automóveis modernos e clássicos.

O CPM 1300 JC Group terá duas Divisões diferenciadas, Divisão Modernos e Divisão Clássicos.

A primeira englobará os carros 1300 Legends (H85 a H99, Categoria Especial, Categoria Livre, FEUP e Turismos após 1999). Já a Divisão Clássicos, vai agrupar os 1300 H65 a H 81 e os Grupos 5.

Quando à estrutura das provas, saliência para algumas alterações no alinhamento e nos horários. Em 2022, as subidas oficiais de prova terão início às 10 da manhã, seja no sábado, seja no domingo, se os treinos foram na sexta-feira.

Já no caso dos treinos se realizarem ao sábado, mantém-se o início de todas as subidas às 13 horas de sábado e às 10 de domingo.

CALENDÁRIO 2022

19 e 20 de Março – Rampa de Murça

9 e 10 de Abril – Rampa da Penha Paisagem Protegida

23 e 24 de Abril – Rampa PÊQUÊPÊ Arrábida

6 a 8 de Maio – Rampa Internacional da Falperra (Europeu)

28 e 29 de Maio – Rampa Da Covilhã Serra da Estrela

11 e 12 de Junho – Rampa de Sta. Marta Penaguião

16 e 17 Julho – Rampa do Caramulo

24 e 25 de Setembro – Rampa de Boticas