45ª Rampa da Falperra: Merli lidera treinos e Afonso Santos a Taça de Portugal

O italiano Christian Merli (Nova Proto NP01), atual campeão europeu de montanha em título, averbou este sábado o melhor tempo na sessão de treinos da 45ª Rampa Internacional da Falperra, terceira ronda do Campeonato da Europa de Montanha (EHC) e prova única da Taça de Portugal de Montanha. Merli está a confirmar o favoritismo que lhe é atribuído, ao bater o checo Petr Trnka (Nova Proto NP01) por uma margem superior a 2 segundos nos 5.200 metros do traçado bracarense.

Vencedor das duas provas anteriores do EHC, disputadas em Rechberg (Áustria) e em Al Fito (Espanha), o piloto italiano poderá estabelecer no domingo um novo recorde de triunfos na Falperra e fixá-lo emsete,casosubaaolugarmais alto do pódio no anfiteatro do Sameiro. Depois de se ter debatido com alguns problemas técnicos, o francês Kevin Petit (Nova Proto NP01) nãoé além da quinta posição nos treinos, mas tudo indica que poderávir a discutir um dos lugares do pódio com Trnka e o espanhol Joseba Iraola Lanzagorta (Nova Proto NP01).

Na Taça de Portugal de Montanha e depois de concluída a primeira das duas subidas de prova – a classificação final, à semelhança do que sucede no Europeu, resultará do somatório de ambos os tempos – é Afonso Santos (Osella PA 2000 Evo2) quem está na frente, com 2,327s de vantage face a José Correia (Osella PA30) e com José Rodrigues (Porsche 992 GT3 Cup) a umacurtadistância.Aguarda-se com expetativa a segunda e última subida de prova, numa jornada em que o bom tempo, de acordo com as previsões meteorológicas, continuará a marcar presença.

MELHORES TEMPOS

Campeonato da Europa de Montanha(Treinos)

1º, Christian Merli (Nova Proto NP01), 1m52,492s

2º, Petr Trnka (Nova Proto NP01-2C), a 2.516s

3º, Joseba Iraola Lanzagorta (Nova Proto NP01), a 2.741

4º, Alexander Hin (Nova Proto NP01), a 3.728

5º, Kevin Petit (Nova Proto NP01), a 10.658

6º, Reto Meisel (Mercedes-Benz SLK 340), a 10.725

7º, Fausto Bormolini (Wolf Mistral), a 13.561

8º, O’’Play (Nova Proto NP03), a 13.793

9º, Javier Villa Garcia (BRC BRC 110T), a 13.886

10º, Jose Alonso Liste (Tatuus F3 T 318), a 16.563

Taça de Portugal de Montanha(apósProva 1)

1º, Afonso Santos (Osella PA 2000 Evo2), 2m08.084s

2º, José Correia (Osella PA30), a 2.327s

3º, José Rodrigues (Porsche 992 GT3 Cup), a 2.784

4º, Patrick Cunha (Porsche 992 GT3 Cup), a 3.769

5º, Pablo Rey Perez (Norma M20F Turbo), a 5.631

6º, Carlos Gonçalves (Osella PA 21S), a 9.051

7º, José Pires (Nissan GT-R R35), a 10.493

8º, Vítor Pascoal (Porsche 991 GT3 Cup), a 12.204

9º, Rui Dinis (Porsche 992 GT3 Cup), a 12.558

10º, Sérgio Nogueira (Silvercar S3), a 12.614

Programa horário

DOMINGO (17 maio)

07h30: Fecho da Pista

Taça de Portugal de Montanha

08h00/08h20: Descida

Treino Oficial 3

Subida Oficial 2

Campeonato da Europa de Montanha

10h30: 1ª Subida de Prova

ND: 2ª Subida de Prova