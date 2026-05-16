45ª Rampa da Falperra: Merli lidera treinos e Afonso Santos a Taça de Portugal
O italiano Christian Merli (Nova Proto NP01), atual campeão europeu de montanha em título, averbou este sábado o melhor tempo na sessão de treinos da 45ª Rampa Internacional da Falperra, terceira ronda do Campeonato da Europa de Montanha (EHC) e prova única da Taça de Portugal de Montanha. Merli está a confirmar o favoritismo que lhe é atribuído, ao bater o checo Petr Trnka (Nova Proto NP01) por uma margem superior a 2 segundos nos 5.200 metros do traçado bracarense.
Vencedor das duas provas anteriores do EHC, disputadas em Rechberg (Áustria) e em Al Fito (Espanha), o piloto italiano poderá estabelecer no domingo um novo recorde de triunfos na Falperra e fixá-lo emsete,casosubaaolugarmais alto do pódio no anfiteatro do Sameiro. Depois de se ter debatido com alguns problemas técnicos, o francês Kevin Petit (Nova Proto NP01) nãoé além da quinta posição nos treinos, mas tudo indica que poderávir a discutir um dos lugares do pódio com Trnka e o espanhol Joseba Iraola Lanzagorta (Nova Proto NP01).
Na Taça de Portugal de Montanha e depois de concluída a primeira das duas subidas de prova – a classificação final, à semelhança do que sucede no Europeu, resultará do somatório de ambos os tempos – é Afonso Santos (Osella PA 2000 Evo2) quem está na frente, com 2,327s de vantage face a José Correia (Osella PA30) e com José Rodrigues (Porsche 992 GT3 Cup) a umacurtadistância.Aguarda-se com expetativa a segunda e última subida de prova, numa jornada em que o bom tempo, de acordo com as previsões meteorológicas, continuará a marcar presença.
MELHORES TEMPOS
Campeonato da Europa de Montanha(Treinos)
1º, Christian Merli (Nova Proto NP01), 1m52,492s
2º, Petr Trnka (Nova Proto NP01-2C), a 2.516s
3º, Joseba Iraola Lanzagorta (Nova Proto NP01), a 2.741
4º, Alexander Hin (Nova Proto NP01), a 3.728
5º, Kevin Petit (Nova Proto NP01), a 10.658
6º, Reto Meisel (Mercedes-Benz SLK 340), a 10.725
7º, Fausto Bormolini (Wolf Mistral), a 13.561
8º, O’’Play (Nova Proto NP03), a 13.793
9º, Javier Villa Garcia (BRC BRC 110T), a 13.886
10º, Jose Alonso Liste (Tatuus F3 T 318), a 16.563
Taça de Portugal de Montanha(apósProva 1)
1º, Afonso Santos (Osella PA 2000 Evo2), 2m08.084s
2º, José Correia (Osella PA30), a 2.327s
3º, José Rodrigues (Porsche 992 GT3 Cup), a 2.784
4º, Patrick Cunha (Porsche 992 GT3 Cup), a 3.769
5º, Pablo Rey Perez (Norma M20F Turbo), a 5.631
6º, Carlos Gonçalves (Osella PA 21S), a 9.051
7º, José Pires (Nissan GT-R R35), a 10.493
8º, Vítor Pascoal (Porsche 991 GT3 Cup), a 12.204
9º, Rui Dinis (Porsche 992 GT3 Cup), a 12.558
10º, Sérgio Nogueira (Silvercar S3), a 12.614
Programa horário
DOMINGO (17 maio)
07h30: Fecho da Pista
Taça de Portugal de Montanha
08h00/08h20: Descida
Treino Oficial 3
Subida Oficial 2
Campeonato da Europa de Montanha
10h30: 1ª Subida de Prova
ND: 2ª Subida de Prova
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