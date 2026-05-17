45ª Rampa da Falperra: José Rodrigues conquistou a Taça de Portugal

José Rodrigues (Porsche 992 GT3 Cup) conquistou a Taça de Portugal de Montanha na 45ª edição da Rampa Internacional da Falperra, disputada este domingo, em Braga. Um erro, de origem regulamentar, no processamento da classificação final indicou, primeiramente, Afonso Santos (Osella PA 2000 Evo2) como vencedor, quando, na realidade, quem colheu os louros foi aquele piloto bracarense do Porsche, depois de ter superado Patrick Cunha (Porsche 992 GT3 Cup) por uma margem inferior a um segundo (00.594s).

A atribuição da Taça de Portugal a nível absoluto decidiu-se na segunda e última subida, este domingo, que já não contou, devido a problemas técnicos na sua “máquina”, com o referido Afonso Santos. Recorde-se que José Correia (Osella PA30) ainda esteve na luta pela vitória, mas ao não respeitar a sinalização de bandeiras vermelhas exibidas pelos comissários de pista acabou por ser desclassificado.

Para além da vitória na geral da “Taça”, José Rodrigues foi primeiro na categoria GT, enquanto Sérgio Nogueira (Silvercar S3) recebeu os louros nos Protótipos, Daniel Pacheco (Mitsubishi Lancer Evo X) nos Turismos, Vítor Pascoal (Porsche 911-911.2 GT3 Cup) na categoria Super Challenge, Filipe Macedo (Citroen Saxo Cup) na Legends e Francisco Macedo (Peugeot 106 XSi) na categoria 1300.

Classificação final (Taça de Portugal)

1º, José Rodrigues (Porsche 992 GT3 Cup), 4m21.014s

2º, Patrick Cunha (Porsche 992 GT3 Cup), a 00.594s

3º, Vítor Pascoal (Porsche 911-911,2 GT3 Cup), a 17.646

4º, Sérgio Nogueira (Silvercar S3), a 19.027

5º, Manuel Pereira (Mitsubishi Lancer Evo VI), a 29.236

6º, Daniel Vilaça (Porsche 911 GT3 Cup), a 30.567

7º, José Lameiro (Skoda Fabia MK3), a 30.929

8º, João Pires (BMW E36 M3), a 30.959

9º, Daniel Pacheco (Mitsubishi Lancer Evo X), a 32.731

10º, Manuel Rocha e Sousa (Ford Focus), a 32.877