32ª época da Veloso Motorsport arranca no Campeonato de Portugal de Montanha | AutoSport

Poucas estruturas no desporto automóvel nacional têm a História e o palmarés da Veloso Motorsport. A equipa sedeada na Póvoa de Lanhoso tem um percurso que atravessa três décadas e diversas modalidades, das Perícias aos Ralis, da Montanha à Velocidade e ao Todo-o-Terreno. Tudo começou quando Luís Veloso começou a competir no saudoso Troféu Toyota Starlet, na Velocidade, em 1991, já depois de ter passado pelas provas de Perícias no final da década de 1980. Quando criou a sua própria equipa para competir na Velocidade, há precisamente 31 anos, Luís Veloso estava ainda longe de imaginar que iria liderar uma das mais consagradas formações do automobilismo português, tendo disputado quase todos os principais campeonatos nacionais além de importantes competições no estrangeiro. Prestes a iniciar a 32.ª consecutiva da Veloso Motorsport, o responsável da equipa nortenha não esconde o orgulho pelo passado, ao mesmo tempo que perspetiva o futuro. “De facto, são muitos anos ligados a este desporto, de uma forma consecutiva e sempre na luta pelas vitórias, sempre com a mesma paixão”, refere Luís Veloso. “Confesso que tenho as taças e os troféus espalhados por diferentes espaços, entre a oficina da equipa e a casa dos meus pais. São memórias que guardamos e que nos dão ânimo para encararmos o futuro, sempre com determinação e a vontade de prestar o melhor serviço aos nossos clientes.” Esta época, a Veloso Motorsport vai dividir a sua atividade entre o Campeonato de Portugal de Montanha, Campeonato de Portugal de Velocidade, Porsche GT3 Cup, KIA GT Cup e Campeonato de Espanha de Resistência.

O regresso à Montanha

Depois de ter competido no Campeonato de Portugal de Montanha (CPM) até 2020, a Veloso Motorsport regressa este ano às rampas nacionais, colocando a sua estrutura ao serviço de três pilotos: Paulo Silva (Audi RS3 LMS), Daniela Marques (Subaru Impreza) e Manuel Sousa (Cupra TCR). Três pilotos com aspirações aos primeiros lugares das respetivas divisões e três máquinas com preparações distintas, confiadas aos experientes técnicos da Veloso Motorsport. O calendário do CPM terá um total de oito provas, a começar já no fim de semana de 19 e 20 de março, com a tradicional Rampa Porca de Murça.

Paulo Silva (vice-campeão Turismos 2 em 2021): “Decidimos ir para a Veloso Motorsport porque é uma das equipas mais experientes e profissionais do nosso desporto. Como também queremos ter uma ou outra experiência nos circuitos da Velocidade e a Veloso tem muito know how com os TCR, decidimos que esta era a equipa ideal para o nosso projeto.”

Daniela Marques (vice-campeã Turismos 1 em 2021): “A Montanha é o campeonato onde nos sentimos bem, é uma espécie de família. Queremos continuar a desfrutar de cada rampa e conseguir bons resultados na nossa categoria.”

Manuel Sousa (3.º classificado Turismos 2 em 2021): “Estamos na Montanha para nos divertirmos e para evoluir a nossa performance em cada prova. Em 2022 os objetivos são os mesmos: dar o máximo em cada subida e lutar pelos primeiros lugares na categoria do Cupra TCR.”