Tiago Fino: Vai deliciar-se a ver o vídeo deste Mini em pista…

Depois do que fez no AIA, Tiago Fino Vitorino voltou recentemente a mostrar no Estoril um excelente andamento com o seu bem preparado Mini. No Algarve, depois de problemas sentidos na primeira corrida, o que o obrigou a largar da 27ª posição para a segunda corrida do dia, acabou no pódio do Grupo 5 e em 7º da geral. No Estoril, há duas semanas, mais do mesmo. Vai deliciar-se a ver este Mini em pista. A história, conta-a o próprio: “Depois de termos andado nos últimos 5 anos a correr em Rampas e Sprints urbanos da zona centro do país, decidimos dar um salto em frente e entrar no Campeonato de Portugal de Velocidade de Clássicos. Fizemos a nossa estreia no Autódromo de Portimão no mês passado, onde tivemos um 3º lugar na nossa categoria, que nos deixou radiantes!

Chegámos ao Estoril cheios de confiança e com muita garra para dar o nosso melhor. Sendo o nosso carro o que tem menos potência nos do Grupo 5 (a nossa categoria), sabemos que estamos nesta luta como um David em frente ao Golias… com a diferença que no nosso caso são vários os Golias…

Com alguma ajuda da chuva, que dá alguma vantagem ao nosso pequeno Mini, conseguimos ter um bom ritmo nos treinos cronometrados e alcançar o 2º melhor tempo no Grupo 5 e o 5º melhor da geral, que muito nos alegrou.

Na 1ª corrida, o facto de partir do 5º posto e de termos o piso bem molhado, permitiu-nos andar desde o início no pelotão da frente. Impusemos um bom ritmo e conseguimos segurar o 2º lugar da categoria. Até que, depois de 23 minutos de prova muito suada, quando estávamos a segundos de entrar na última volta, tivemos uma mola interna de um carburador que partiu e o fez bloquear, ficando o motor acelerado a fundo. Chegando até à box com dificuldade, não conseguimos remediar o problema, que nos obrigou a desistir…

Mas não nos deixámos desanimar e fomos para a 2ª corrida com boas perspetivas e cheios de confiança. Já com piso seco e pneus slicks montados, partimos do 13º lugar da grelha. Na 2ª volta já íamos em 2ºs do Grupo 5 e mantínhamos um bom ritmo volta após volta, deixando cada vez mais para trás os nossos mais diretos adversários. Mas ainda não tinha chegado o dia para termos o nosso primeiro 2º lugar numa prova do Nacional de Velocidade… : em plena prova os fechos do capot decidem soltar-se, abrindo por completo, ficando sem ver nada, além do pouco que se vê pelos vidros laterais de um Mini, o que nos obrigou a ir em ritmo lento até às boxes. Retomando a pista com o capot preso com tiras de fita cola, ainda recuperámos uma posição, mas não conseguimos ir além do 5º lugar da categoria.

Não foi de facto um bom fim-de-semana ao nível de resultados, mas ficámos muito contentes com o nosso ritmo em pista e com o comportamento do carro, graças à exímia preparação do Marcelo Amado da Polegadas Race Team. Quem conhece o histórico de Minis nestas provas, estão a tentar convencer-me de que teremos feito a volta mais rápida de sempre num Mini no Estoril, 1:56:853, mas não tenho dados para o confirmar. Confirmo sim que estamos muito animados para a próxima época, onde vamos chegar mais fortes!”