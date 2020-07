Super Racing Weekend/Clássicos, Corrida 2: Triunfo de Carlos Vieira

Na segunda corrida dos Clássicos, triunfo para Carlos Vieira (Ford Escort RS 1600, Classicos GR5 ) que terminou com grande avanço para Joaquim Jorge (Ford Escort RS 1600, Classicos H75) com João Macedo Silva (Porsche 911 RSR Classicos, H75) a fechar o pódio à geral. Nos Clássicos 1300 o triunfo foi para José Fafiães (Datsun 1200) que terminou na frente de Pedro Barbosa (Datsun 1200).

Na corrida, Carlos Vieira larga de 12º e chega ao primeiro lugar em apenas uma volta. Pouco depois é passado por Joaquim Jorge, mas recupera na curva 5 (o gancho) e depressa deixa para trás o Porsche de João Macedo Silva e o Ford Escort de Joaquim Jorge. Os três primeiros seguem numa corrida á parte pois o quarto roda seis segundos mais lento, João Cruz no Ford Escort RS. João Macedo e Silva perde tempo para Carlos Vieira e Joaquim Jorge, com o primeiro a aumentar a diferença para mais de um segundo, face ao seu perseguidor.

Destaque também para o exótico Mazda RX3 de Jorge leite, um piloto para lá dos 60 que continua bem rápido. Mesmo que o carro dê para pouco, o motor rotativo faz um barulho delicioso. António Soares foi para as boxes, e já de lá não saiu.

Joaquim Jorge chegou-se um pouco mais a Carlos Vieira, enquanto Macedo Silva perdia, definitivamente, o contacto com os Escort à sua frente.

A diferença entre os dois era inferior a um segundo. Mais atrás, Carlos Barbot, ao volante de um Lotus Elan ‘espigadote’, era quarto, quinto lugar para João Cruz.

Mais à frente, Carlos Vieira alarga a vantagem na frente e Macedo Silva já está muito longe, a cerca de 12 segundos, tudo se mantendo assim até final, com Carlos Vieira a levar o Ford Escort à vitória com enorme vantagem para Joaquim Jorge e Macedo e Silva.

Joaquim Jorge e Carlos Barbot venceu as suas classes, H75 e 71-T16. Jorge Cruz (BMW 323i) venceu a H81 e João Vieira (Porsche 914-6 GT) a H71.