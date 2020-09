Parceria ANPAC-CAMI abre caminho a prova de resistência

Volvidas duas semanas sobre o Rali do Alto Tâmega, a equipa do CAMI Motorsport regressa ao ativo este próximo fim de semana (12/13 setembro) para a organização do Braga ANPAC Racing Weekend, jornada promovida pela ANPAC (Associação Nacional de Pilotos de Automóveis Clássicos) e que constitui a segunda ronda da época da velocidade nacional. Os 3.021 metros do traçado da pista minhota vão ser o palco de nada menos que cinco competições, com destaque para a estreia do KIA Ceed GT Cup 2020, reunindo um conjunto de pilotos de primeira linha como há algum tempo não se via num troféu. Ao arranque deste último juntar-se-ão, num programa bastante preenchido, o Open, os Legends, o Group 1 + Mini e ainda os Clássicos.

“Com as alterações operadas no calendário de competições da FPAK motivadas pelos efeitos da pandemia, o CAMI ficou com a maioria das suas provas concentradas num espaço de três meses, o que obriga a um grande esforço, eu diria mesmo sobre-humano. Contudo, cá estamos com muita determinação e empenhados em dar o nosso melhor para que este fim de semana de velocidade no circuito de Braga seja uma magnífica jornada do desporto automóvel. E não posso deixar de agradecer à ANPAC a confiança que depositou no CAMI, ao entregar-lhe a organização desportiva do evento, que esperamos seja um êxito para todas as partes envolvidas”, declarou Nuno Loureiro, presidente do CAMI Motorsport.

O programa desportivo do CAMI Motorsport para esta temporada incluirá, depois, a Rampa da Serra da Estrela, no início de outubro e, em princípio no mesmo mês, o Rali de Paredes, do Campeonato Norte, mas pode surgir uma novidade:



“Em parceria com a ANPAC, o CAMI Motorsport está a desenvolver um projeto que abre caminho à realização, no próximo mês de dezembro, de uma prova de resistência com a duração de 4 horas. Quanto a 2021, só no final de outubro começaremos a ponderar o futuro, mas gostaríamos de dar um verdadeiro salto qualitativo em várias latitudes”, afiançou aquele responsável.