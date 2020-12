Estoril Racing Festival, CPVC: Rui Alves e Luís Alegria selam triunfo na segunda corrida

Rui Alves venceu a última corrida do ano do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos, ao volante do muito bem preparado Ford Escort RS 1600.

No segundo lugar ficou outro Ford Escort RS 1600, desta feita pilotado por Joaquim Jorge, enquanto em terceiro ficou outro Escort RS, desta feita uma versão de Gr.5, pilotado por João Cruz. A quarta posição ficou na posse do BMW 323i de Jorge Cruz.

A fechar os cinco primeiros e com a vitória entre os Clássicos 1300, ficou o Datsun 1200 de Luís Alegria.

Rui Alves foi pressionando João Macedo Silva até que o Porsche 911 RSR ficar com um elemento da transmissão partido, deixando o seu piloto apeado. Com o Escort a funcionar de forma perfeita, Rui Alves sacudiu a pressão de Joaquim Jorge e levou o Escort RS 1600 até á bandeira de xadrez, reclamando uma saborosa vitória.

Pelo caminho, além do Porsche de João Macedo Silva, ficou o De Tomaso Pantera de Pedro Resende, parado nas boxes com um problema mecânico logo na primeira volta da corrida.

Entre os Clássicos 1300, Luís Alegria não teve dificuldade em vencer com o seu Datsun 1200 e ainda foi capaz de reclamar um sexto lugar à geral. O seu opositor na categoria, Cândido Monteiro conheceu algumas dificuldades e terminou na 14º posição da geral.

Contas feitas às diversas classes, o Gr. 5 foi ganho por João Cruz (Ford Escort RS) seguido de Luís Nunes (Ford Escort RS), António Soares (Ford Escort RS), Tiago Fino Vitorino (Austin Mini) e Jorge Leite (Mazda RX-2). Nos H71, vitória para João Vieira (Porscdhe 916-6 GT) seguido de Cândido Monteiro (Datsun 1200), enquanto que H75, o primeiro lugar foi para Rui Alves, seguido de Joaquim Jorge, ambos em Ford Escort RS, seguidos de Luís Alegria (Datsun 1200) e de Mário Meireles (Porsche 911). Nos H81, Jorge Cruz levou o BMW 323i à vitória, seguido de Pedro Poças (Porsche 924) e Pedro Bethencourt (Porsche 934 RSR). Entre os Clássicos 1300, vitória para Luís Alegria nos H75 1300 enquanto que Cândido Monteiro venceu os H71 1300.

Quanto às contas do campeonato, aguardando a oficialização da FPAK, João Cruz ganhou o título no Gr.5, Jorge Cruz foi o melhor nos H81, Carlos Barbot venceu os H71 e a Taça 1600 e Joaquim Jorge leva para casa o título dos H75. Nos 1300, Luís Alegria foi o campeão.