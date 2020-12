CPVC: João Macedo Silva impôs o Porsche 911 RSR

A primeira corrida do Estoril Racing Festival dedicada ao Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos e Clássicos 1300, disputada hoje no Autódromo do Estoril, teve como vencedor João Macedo e Silva ao volante do Porsche 911 RSR. Segundo lugar ficou para Rui Alves fechando o pódio Joaquim Jorge, ambos ao volante de Ford Escort RS 1600.

Surpresa no arranque com Pedro Resende a levar o belíssimo De Tomaso Pantera à liderança da prova. João Macedo Silva recompôs-se e no final da primeira volta o piloto do Porsche 911 RSR recuperou o comando da corrida que manteve até á bandeira de xadrez.

Atrás do Porsche laranja e ultrapassado o De Tomaso de Pedro Resende, Rui Alves (Ford Escort RS 1600) e Joaquim Jorge (Ford Escort RS 1600) entregaram-se a uma luta muito interessante. Rui Alves acabou por se superiorizar, consolidando a segunda posição na frente de Joaquim Jorge, fechando o pódio.

Destaque, ainda, para a excelente recuperação de João Cruz (Ford Escort RS 1600) que conseguiu nos metros finais desalojar Pedro Resende do quarto lugar, ficando o piloto do De Tomaso Pantera no quinto lugar.

Entre os Clássicos 1300, Luís Alegria (Datsun 1200) venceu sem grandes dificuldades, na frente de Cândido Monteiro (Datsun 1200), rubricando, pelo caminho, o oitavo lugar à geral.

Nas diversas categorias, João Macedo Silva (Porsche 911 RSR) venceu os H75 e João Cruz (Ford Escort RS 1600) foi o melhor entre os pilotos do Gr.5. Nos H75 1300, vitória para Luís Alegria (Datsun 1200), enquanto nos H81 saiu vencedor Jorge Cruz (BMW 323i). Entre os H71, vitória para João Vieira (Porsche 914-6 GT).

Amanhã terá lugar a segunda corrida do programa do Estoril Racing Festival dedicado ao Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos e Clássicos 1300.