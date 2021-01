CPVC/CPVL: Mudanças nos campeonatos

A ANPAC prometeu rever os campeonatos de Portugal de Clássicos e Legends, promessa cumprida já no início deste ano.

Apesar da classe que mais preocupação suscitar serem os Clássicos 1300, com pouca afluência em 2020,para já não sofrerá qualquer alteração, tal como os Clássicos. Já no caso dos Legends, houve mudanças nos regulamentos para esta época.

A categoria livre passa a ser destinada apenas a carros Ex troféu nacionais até 2004, com as especificações do troféu da época. Vai ser criado dentro dos Legends um campeonato de carros de 1600cc a exemplo do que já existe nos 1300cc e 2000cc. A categoria especial deixará de existir e foi criada uma competição designada SUPER CHALLENGE, para carros de Turismo que vai albergar os carros anteriormente inscritos na categoria Especial mas com o ano alargado até 2004 . A revisão dos campeonatos é um trabalho em andamento e a ANPAC poderá anunciar mais novidades para breve.

Exemplos de alguns Troféus englobados:

Troféu Toyota Yaris

Troféu Toyota Corola

Troféu Mazda

Troféu Clio cup

Troféu Honda cup,

Troféu MG Sprint cup

Troféu Seat Leon

Troféu Porsche

Troféu Hyundai