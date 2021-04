CPVC / 1300 / Legends: Paulo Miguel espera um 2021 ainda melhor

Falta pouco para o regresso das competições nacionais de velocidade e os campeonatos da ANPAC são os primeiros a fazerem-se à pista. Os Clássicos, os Legendes e os renovados 1300 iniciarão os seus campeonatos em Braga no próximo fim de semana.

Paulo Miguel, responsável pela comunicação da ANPAC, falou ao AutoSport e fez um balanço do que foi a preparação para esta época:

“Todos os anos tentamos arranjar patrocínios e apoios mas com a pandemia, todas as empresas estão muito cautelosas e isso implica que é mais complicado arranjar os tais apoios de que necessitamos. Poderíamos fazer muito mais coisas se os tivéssemos, mas apesar disso estamos muito contentes com o que conseguimos e já no ano passado tinha superado todas as expectativas. Tivemos sempre grelhas cheias e para este ano e o otimismo é grande pois as pessoas já sabem mais ou menos com o que podem contar, pelo que é relativamente mais fácil organizarem-se da melhor forma.”

Quanto à criação do campeonato 1300, Paulo Miguel reforçou que esta aposta é um sinal claro da ANPAC de que acredita neste conceito:

“Se não acreditássemos nos 1300 e que os pilotos iriam responder à chamada, nem nós tínhamos debruçado sobre o assunto. As grelhas têm sido muito reduzidas e se compararmos o que já foram os 1300 e o que são agora, a diferença é muito grande, pois já tivemos grelhas de 40 carros e no ano passado tivemos à volta de dez carros. Queremos que esta aposta seja vencedora, sabendo que não conseguimos agradar a todos. Mas neste momento esperamos grelhas com mais de 20 carros.”

“Os Legends tinham uma classe 1300 que nunca vingou. Assim tentamos juntar todos os 1300, que correrão juntos, cada um lutando pela sua classe como é óbvio. Vamos ver como a ideia vai ser recebida pelos pilotos na primeira prova e analisar os dados que obtivemos. No fundo a primeira corrida será um barómetro, mas esperamos ter acima de 20 carros.”

As mudanças nos Legends foram também abordadas e foi revelado o motivo pelo qual o SUPER CHALLENGE foi criado, uma ideia que será trabalhada de forma a ganhar maior dimensão:

“Quando os Legends começaram, houve dificuldade em ter um número significativo de carros, até se chegaram a juntar algumas vezes com os clássicos, mas de repente teve um ´boom´ e podemos dizer agora que é o campeonato mais forte que temos. Mas a essência dos Legends são carros Grupo A e N. A criação de outras categorias foi uma semente para desenvolver uma grelha independente para carros que não estejam dentro dos Grupo A e N. Ou seja, ex-turismo, carros de troféus, os Supercars, todos esses são para ficarem agrupados numa corrida independente dos Grupo A e N até 1999. Por exemplo um Toyota Carina ou um Sierra ou um M3, que são carros puros da época, não ficam muito bem a correrem com um carro de 2004. A nossa ideia é criarmos esta semente para depois cada campeonato viver só por si. Mas enquanto não for possível correm juntos, da mesma forma que os Clássicos corriam com os 1300 no passado, embora nesse caso não víssemos uma disparidade de anos, o que no caso dos Legends acontece. “

“O público gosta de ver grandes carros com ex-DTM ou ex-WTCC. Mas em Portugal não havia palco para esses carros, daí termos avançado com este projeto e faz todo o sentido pois lá fora esses campeonatos são um sucesso e o preço dos carros até é bastante convidativo . O que a ANPAC quer é que os pilotos tenham espaço para correr.”

Quanto aos Clássicos, um dos grandes trunfos da ANPAC, não sofrerão alterações, pois não há necessidade de alterar uma fórmula que tem tido sucesso:

“Nos Clássicos não vamos mexer em absolutamente nada. Mantém-se assim há alguns anos, temos um campeonato estável, com muitas e boas máquinas em pista que dá sempre gosto ver e mexer, poderíamos estragar o que está bem e podemos dizer que os Clássicos têm sido o pilar da velocidade Nacional pois temos sempre grelhas cheias, boas lutas em pista, público interessado e os pilotos divertem-se e não há dúvida que os Clássicos são uma mais valia para a velocidade.”

Paulo Miguel espera que o calendário apresentado seja cumprido, ressalvando que para já, a grande dúvida está na concretização da prova em Vila Real, mas há já solução pensada se a prova no mítico traçado transmontano não avançar:

“Queremos que o calendário apresentado seja cumprido e não havendo público creio que não há motivo para grandes mudanças, a não ser o caso de Vila Real que ainda levanta algumas dúvidas. No caso de não se realizar, temos uma data alternativa, mas a alteração passará pelo Algarve ou Estoril, pois já fazemos duas provas em Braga, não faria sentido fazer três provas lá.”

Uma das novidades para a prova bracarense , é a transmissão da mesma , que permitirá aos fãs verem as corridas, algo que não é possível de ser feito ao vivo, face às restrições existentes:

“Iremos ter Live Stream que será anunciado brevemente. Será a segunda vez que teremos transmissão, sendo que a primeira vez foi também em Braga pelo que iremos repetir isso e permitir que as pessoas que infelizmente não podem ir ver as corridas ao vivo o possam fazer a partir de casa. “