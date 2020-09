CPV Clássicos, Clássicos 1300 e Legends está de regresso à ação em Braga

Realiza-se no Circuito Vasco Sameiro, em Braga, a segunda jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade para Clássicos, Clássicos 1300 e Legends nos próximos dias 12 e 13 de setembro. Depois do regresso à ação no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), passado o período de confinamento, os pilotos dos Clássicos, Clássicos 1300 e dos Legends vão agora defrontar o exigente traçado bracarense com a promessa de muito calor. Por outro lado, as habituais lutas pela vitória são garantia de emoção ao longo das várias corridas organizadas pela ANPAC.

A exemplo do que sucedeu no Algarve, há novamente que seguir as regras, recomendações e exigências da DGS, desenhadas em conjunto com a Federação Nacional de Automobilismo e Karting (FPAK), lembrando, sempre, que a maior preocupação é com a segurança dos pilotos, membros das equipas e familiares: “Por isso a ANPAC apela à responsabilidade de todos para o cumprimento de regras básicas como o uso de máscara todo o tempo em que estiverem no Circuito Vasco Sameiro, mantenham o distanciamento social de dois metros, sempre que possível, e não circulem pelas instalações do complexo sem absoluta necessidade”.

Para o ANPAC Racing Weekend de Braga, as listas de inscritos conheceram um crescimento assinalável com 26 carros nos Clássicos e Clássicos 1300 e 31 carros nos Legends, totalizando 57 carros em pista, um valor muito significativo face ao momento que se vive no país. Neste contexto, a direção da ANPAC congratula-se com a adesão dos pilotos, que voltam a deixar uma mensagem de confiança e de compromisso com a competição automóvel em Portugal como já fizeram num passado polvilhado de episódios onde os pilotos hoje reunidos no seio da ANPAC tomaram em mãos o contínuo movimento para diante da velocidade nacional. Para João Macedo Silva, presidente da ANPAC: “Estamos todos muito satisfeitos pela forma como decorreu a primeira jornada das competições organizadas sob a égide da ANPAC e por isso desejamos que pilotos, assistentes e demais pessoas necessárias à organização das corridas dos Clássicos, Clássicos 1300 e Legends, mantenham a mesma disposição e postura exibidas no Autódromo Internacional do Algarve no Circuito Vasco Sameiro. Acreditamos que podemos ser um exemplo no cumprimento das regras de segurança face ao Covid-19, a mesma crença que temos numa segunda jornada muito competitiva com lutas pela vitória em todas as classes numa pista reconhecidamente dura para homens e máquinas.”

Horário

Sábado, 12 de setembro

09.05 – 09.35 – Legends – Treino Privado

10.15 – 10.45 – CPVC e CPVC 1300 – Treino Privado

12.00 – 12.20 – Legends – Treino Livre

14.30 – 14.50 – CPVC e CPVC 1300 – Treino Livre

16.40 – 17.00 – Legends – Treino Cronometrado

17.05 – 17.25 – CPVC e CPVC 1300 – Treino Cronometrado

Domingo, 13 de setembro

10.40 – 11.05 – Legends – Corrida 1

12.05 – 12.30 – CPVC e CPVC 1300 – Corrida 1

15.10 – 15.35 – Legends – Corrida 2

16.35 – 17.00 – CPVC e CPVC 1300 – Corrida 2

Campeonatos de Portugal Clássicos, Clássicos 1300 e Legends

18/19 Julho – Algarve – AIA

12/13 Setembro – Braga – CAMI

06/08 Novembro – Algarve – AIA

05/06 Dezembro – Estoril – MC