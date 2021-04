CPM na Arrábida e Velocidade em Braga: Sem público mas com Live Streaming

Temia-se que a pandemia colocasse em causa o arranque ou a simples realização de competições motorizadas, isso já sucedeu e vai continuar a suceder. Depois de adiado o arranque do Campeonato de Portugal de Montanha, a primeira prova do campeonato será agora a Rampa da Arrábida/Pequêpê, que se realiza nos próximos dias 24 e 25 de abril.

Contudo, e tal como se esperava, a prova será interdita ao público, ainda que seja transmitida em live streaming, uma forma que os clubes estão a encontrar para ultrapassar o facto de não poderem ter público na estrada ou nos circuitos.

Nesse contexto, também o Braga Racing Kick Off, que marca o arranque dos campeonatos dos Campeonatos de Portugal de Velocidade Clássicos, 1300, Legends, e da GT3 Cup e C1, terá transmissões em Live Streaming, ficando para já por saber se todas ou só as competições da ANPAC.