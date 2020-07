Clássicos AIA, Corrida 2, Carlos Vieira: De 12º a primeiro em cinco curvas

A segunda corrida dos Clássicos e Clássicos 1300 foi das mais bem disputadas do segundo dia do Super Racing Weekend Portimão. Receita para isso? Junte-se dois Ford Escort RS 1600 superiormente preparados e um Porsche 911 RSR que, ainda que ferido, cheio de pujança, oferece-se aos pilotos um palco como o Autódromo Internacional do Algarve e o prato está servido!



Carlos Vieira (Ford Escort RS 1600) saiu de 12º lugar da grelha e na primeira volta já estava à frente do Porsche 911 RSR de João Macedo Silva. Perdeu a posição, voltou a ganhá-la, andando como só ele sabe!

O piloto do Porsche – que mudou o motor do 911, mas não mudou de problema antes o agravando – rapidamente retirou-se da peleja e deixou a luta para Vieira e Jorge. O primeiro conheceu alguns problemas com o carro e o segundo aproveitou para esboçar um ataque à liderança.

Mas apesar das dificuldades com o carro, Carlos Vieira cerrou os dentes e acabou por passar por Joaquim Jorge e consolidar a liderança, terminando esta segunda prova dos Clássicos na frente com uma alargada vantagem para o seu oponente. Macedo Silva fechou o pódio, enquanto que nos Clássicos 1300, José Fafiães (Datsun 1200) foi o vencedor.