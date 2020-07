Carlos Vieira de regresso aos Clássicos

Carlos Vieira está de regresso às corridas de Clássicos onde costuma ser dos principais protagonistas em pista

Campeão de Portugal de Circuitos, vencedor da Taça de Portugal e do Iberian Supercars Trophy, Carlos Vieira está de regresso às pistas nacionais para disputar o Campeonato de Portugal de Clássicos, ao volante do Ford Escort RS1600. Preparado pelo Team Novadriver, o Ford Escort RS1600, depois de passar para Grupo 5, foi totalmente revisto para que o campeão de Portugal de Circuitos possa lutar, como sempre, pelas vitórias à geral. Ciente da forte concorrência que vai enfrentar ao longo das quatro jornadas previstas no calendário possível desta temporada, Carlos Vieira está confiante na realização de uma época positiva.

A primeira jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos será realizada no Autódromo Internacional do Algarve nos dias 18 e 19 de julho. A qualificação será realizada no dia 18 (sábado) às 14.40, a primeira corrida disputar-se-á no dia 19 (domingo) às 10.25 e a segunda corrida será realizada às 15.25 horas.

“Gosto sempre de entrar com o pé direito e ganhar à geral e por essa razão passei o Ford Escort dos Históricos 75 para o Grupo 5, porque assim não será tão difícil tentar ganhar aos Porsche, tal como aconteceu nas corridas que ganhei no passado. Por outro lado, escolhi o Team Novadriver do César Campaniço, uma equipa que conheço bem pelo seu profissionalismo e capacidade técnica, para cuidar do meu Ford Escort MKI que foi totalmente revisto. Por isso, estão reunidas todas as condições para que possa ser muito competitivo já no Algarve e lutar pelas vitórias à geral”, disse Carlos Vieira.