O Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos e Clássicos 1300 foi até ao Circuito do Estoril para a última jornada do ano. As condições difíceis não impediram boas lutas e boas corridas. Já os Legends encerraram a época 2020 com chave de ouro. Boas corridas e lutas intensas em condições nada fáceis foram o prato forte do fim de semana. Os pilotos deram provas do seu talento e no final foram entregues os títulos.

Campeonato Portugal Velocidade Clássicos/Clássicos 1300 e Legends (Vídeo)