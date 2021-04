Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos: arranque com 16 carros

O Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos arranca para a época de 2021 com um plantel de valiosa qualidade. Os Clássicos vão competir sem os 1300 pela primeira vez em muito tempo, mas a qualidade dos automóveis e dos pilotos será garantia de corridas emotivas-

O Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos vai cumprir a sua primeira jornada no ANPAC Racing Weekend, que será disputado no Circuito de Braga nos dias 23 a 25 de abril.

No ANPAC Racing Weekend de Braga, estarão presentes dezasseis clássicos. Um valor muito interessante e animador. Contudo, há a certeza que mais pilotos poderão engrossar a lista de participantes num futuro próximo.

Apesar de todas estas vicissitudes, o Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos manteve no seu plantel carros incríveis como os espetaculares e icónicos Porsche 911 RSR, os BMW 2002 Ti ou os muito bem preparados Ford Escort RS nas mais diversas configurações e nas variantes MK I e MK II. Juntam-se ainda algumas unidades dos Ford Escort MK II preparadas segundo o regulamento do Grupo 1 e modelos que dispensam apresentações como o belo Alfa Romeo 1750 GTAm.

“A ANPAC lembra que o ANPAC Racing Weekend se realizará, ainda, debaixo do estado de emergência pelo que todas as normas de segurança sanitária estão em vigor. Assim sendo, o uso de máscara é obrigatório, a manutenção da distância de segurança mandatória e a circulação pelas instalações do Circuito apenas no indispensável. A organização será rigorosa no controlo das regras de segurança durante a realização do ANPAC Racing Weekend2, lê no comunicado do Promotor.

Para João Macedo Silva (direção da ANPAC): “O número inferior de pilotos inscritos face a anos anteriores não é um sinal de fraqueza dos Clássicos, bem pelo contrário. Apesar de perder a companhia dos Clássicos 1300, a competição continuará a ser emotiva com a presença de máquinas de qualidade superior capazes de proporcionar corridas animadas e competitivas. Estamos, claramente, perante uma relação quantidade/qualidade evidentemente favorável a esta última o que acaba por ser uma excelente opção. A ANPAC acredita que os clássicos vão continuar a trazer animação, emoção e competitividade às pistas nacionais e com o avançar da competição mais pilotos vão engrossar a lista de participantes no Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos 2021.