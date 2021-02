Campeonato de Portugal de Velocidade 1300: corridas próprias e título de campeão absoluto

A ANPAC – Associação Nacional de Pilotos de Automóveis Clássicos vai introduzir uma competição renovada na Velocidade nacional em 2021: o Campeonato de Portugal de Velocidade 1300, que junta os veículos Clássicos e Legends até 1300cc. Uma novidade que pretende dinamizar as grelhas de 1300 em Portugal, que passarão a ter corridas próprias e com um título de campeão absoluto em disputa!



O arranque da época da Velocidade nacional está agendado para o mês de abril e a ANPAC preparou uma novidade importante para o Campeonato de Portugal de Velocidade em 2021: a criação de um campeonato próprio para veículos até 1300cc. Uma competição que juntará as viaturas que até aqui disputavam o Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos 1300 e os carros até 1300cc do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends. Este renovado campeonato terá um programa próprio em cada fim de semana das competições promovidas pela ANPAC, além de introduzir um novo conceito de pontuação, onde o campeão nacional absoluto será o piloto que obtiver mais pontos na sua própria categoria, podendo, por isso, lutar pela vitória na sua categoria e pelo título absoluto, independentemente das especificações ou da performance do seu carro.



Além disso, o valor médio das inscrições será mais acessível do que até aqui nas competições para veículos 1300, existindo também um pneu obrigatório – para a categoria de entrada do renovado campeonato (Categoria 1 – Desafio ANPAC), de forma a reduzir ainda mais os custos, sem prejudicar a performance.

“Esta é a formula que encontrámos para criar um campeonato atrativo, competitivo, de custos controlados e onde qualquer piloto com um carro até 1300cc possa vir correr e lutar para ser campeão nacional de Velocidade, seja com um carro de Grupo 1, Grupo N ou ex-troféu”, explica Paulo Miguel, da ANPAC. “Pretendemos, por exemplo, que todos os carros que pertenceram ao Troféu FEUP possam regressar às pistas, assim como várias outras viaturas que possam estar paradas pelo facto dos seus proprietários acharem que os custos são demasiado elevados ou que não têm corridas próprias nos campeonatos atuais. Estamos a fazer todos os esforços para encher as grelhas de 1300, mas isto depende muito dos pilotos e da sua resposta a esta chamada da ANPAC! É um esforço-extra e um risco que estamos dispostos a correr, pois os pilotos dos 1300 merecem que não se deixe morrer o campeonato. Acreditamos que haverá uma forte adesão ao novo CPV 1300, com viaturas que sempre deram grande espetáculo em Portugal”, refere o responsável de Comunicação da ANPAC.

As categorias do novo Campeonato de Portugal de Velocidade 1300 são as seguintes:

» Categoria 1 – Desafio ANPAC (Desafio Punto, Desafio Starlet e Grupo 1);

» Categoria 2 (Clássicos 71);

» Categoria 3 (Clássicos 75);

» Categoria 4 (Clássicos 81);

» Categoria 5 (Legends 85 / 90 / 99);

» Taça 1000cc (viaturas até 1.050cc no conjunto de todas as categorias).

Brevemente, a FPAK e a ANPAC vão publicar o regulamento do novo CPV 1300. O calendário, recorde-se, inclui cinco provas distribuídas pelos circuitos de Braga (duas provas), Vila Real, Estoril e Portimão. Uma novidade que promete!