Campeonato de Portugal de Clássicos/Clássicos 1300 e Legends encerra no Estoril

Realiza-se no fim de semana no Circuito do Estoril a última prova do ano do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos, Clássicos 1300 e Legends, num evento que conta com uma Lista de inscritos com 45 carros, entre as três competições. Será o final de festa de uma temporada muito dura devido à incidência da pandemia de Covid-19. Provas anuladas exigiram um enorme esforço da ANPAC para conseguir levar a bom porto a edição 2020 dos Campeonatos de Portugal de Velocidade Clássicos, Clássicos 1300 e Legends.

O pano vai correr sobre a temporada 2020, tendo como palco o Autódromo do Estoril, com uma lista de inscritos que toca os 45 concorrentes divididos pelos Clássicos, Clássicos 1300 (20 carros) e Legends (25 carros). O Estoril Racing Festival espraia-se por três dias começando a ação na sexta feira, dia 11, com a realização dos treinos livres e cronometrados e, depois, as primeiras corridas dos Clássicos, Clássicos 1300 e Legends no sábado, dia 12 de dezembro. Finalmente, o fecho da competição com as segundas corridas no domingo dia 13 de dezembro.

Convirá lembrar que no Estoril Racing Festival os pontos recolhidos pelos pilotos conheceram um valor de majoração de 1.5, o que significa que o pecúlio final será multiplicado por esse fator. Um dado adicional de interesse para as provas do Estoril Racing Festival dedicadas aos Clássicos 1300, Clássicos e Legends.

Como tem sido norma rígida, a ANPAC tem como maior preocupação a segurança dos pilotos, membros das equipas e seus familiares. É por essa razão que volta a apelar à responsabilidade de todos para o cumprimento das regras básicas: uso de máscara todo o tempo em que estiverem nas instalações do Autódromo do Estoril; sempre que possível, manter o distanciamento social de dois metros; evitar circular pelas instalações do complexo sem absoluta necessidade; desinfeção regular das mãos e evitar ajuntamento de mais de 5 pessoas, mesmo nas boxes.

João Macedo Silva, presidente da ANPAC: “Confesso que estou muito satisfeito com o trabalho que a ANPAC desenvolveu para manter a velocidade à tona depois do confinamento. Estamos no ato final da complicada temporada de 2020 e tenho de agradecer a todos os elementos da ANPAC pelo seu trabalho. Mas tenho de deixar um agradecimento especial ao Paulo Alves por tudo aquilo que faz e por ser o rosto da ANPAC junto dos pilotos.Depois, agradecer aos nossos associados pelo exemplo que deram no cumprimento das apertadas regras de segurança que fomos forçados a impor. Foi graças a isso que pudemos realizar as provas que nos encaminharam até à jornada final no Estoril, apesar de limitações alargadas a todo o país. O excelente exemplo dado pelo desporto motorizado valeu-nos o rótulo de baixo perigo de contágio. Por isso estivemos no Algarve e agora no Estoril. A ANPAC agradece a todos o esforço feito e pede para nesta última jornada todos manterem o mesmo registo de respeito pelas orientações da DGS, da FPAK e da ANPAC. Acredito que 2021 será um ano melhor e com um campeonato ‘normal’ face ao que vivemos em 2020.”

Horário

Sexta-feira, 11 de dezembro

09.00 – 10.20 – Treino Livre –Legends

10.55 – 11.15 –Treino Livre – CPVC + CPVC 1300

13.50 – 14.10 – Treino cronometrado – Legends

15.05 – 15.25 –Treino cronometrado – CPVC e CPVC 1300

Sábado, 12 de dezembro

11.30 – 11.50 – Corrida 1 – Legends

14.30 – 14.50 – Corrida 1 – CPVC + CPVC 1300

Domingo, 13 de dezembro

10.10 – 10.20 – Corrida 2 – Legends

15.15 – 15.35 – Corrida 2 – CPVC e CPVC 1300

Campeonatos de Portugal Clássicos, Clássicos 1300 e Legends

18/19 Julho – Algarve – AIA

12/13 Setembro – Braga – CAMI

07/08 Novembro – Algarve – AIA

11/13 Dezembro – Estoril – MC