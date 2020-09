Braga ANPAC Racing Weekend: Horários e inscritos

A equipa do CAMI Motorsport regressa ao ativo este próximo fim de semana (12/13 setembro) para a organização do Braga ANPAC Racing Weekend, jornada promovida pela ANPAC (Associação Nacional de Pilotos de Automóveis Clássicos) e que constitui a segunda ronda da época da velocidade nacional.

Campeonato Open de Portugal de Velocidade (COPV), Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos 1300 (CPVC 1300), Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos (CPVC), Campeonato de Portugal de Velocidade Legends (LEGENDS), KIA GT Cup e Group 1 Portugal+Troféu Mini, fazem parte do programa.

Os 3.021 metros do traçado da pista minhota vão ser o palco de nada menos que cinco competições, com destaque para a estreia do KIA Ceed GT Cup 2020, reunindo um conjunto de pilotos de primeira linha como há algum tempo não se via num troféu. Veja os horários e os inscritos:

Horário – CLIQUE AQUI

Lista de inscritos Open de Portugal Velocidade – CLIQUE AQUI



Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos (CPVC + CPVC 1300) – LISTA DE INSCRITOS



Lista de Inscritos – Campeonato de Portugal de Velocidade Legends – CLIQUE AQUI

Lista de inscritos Group 1 Portugal – CLIQUE AQUI