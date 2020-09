ANPAC Racing Weekend, Clássicos: Mais uma para Macedo e Silva

João Macedo Silva (Porsche 911 RSR) venceu a primeira corrida dos Clássicos, e também a categoria H75, depois de bater Joaquim Jorge (Ford Escort RS 1600/H75) e Rui Costa (Ford Escort RS 1600/H75) após uma acérrima luta que só terminou perto da meta. O homem do carro alemão foi sustendo as tentativas de aproximação dos seus adversários, com os dois Escort a ficarem a 1.771s e 3.279s, respetivamente.

No quarto lugar ficou Rui Alves (Ford Escort RS 1600/H75) longe do troio da frente. O Grupo 5 foi ganho por António Soares (Ford Escort MK1) quinto da geral, enquanto Jorge Cruz (BMW 323i) triunfou nos H 81. Luis Alegria (Datsun 1200) venceu os Clássicos 1300 cerca de 30s na frente de José Fafiães (Datsun 1200).