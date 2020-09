ANPAC Racing Weekend, Clássicos: João Macedo Silva impôs Porsche 911 RSR

O Circuito Vasco Sameiro recebeu este sábado as sessões de treinos livre e cronometrada do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos e Clássicos 1300, no âmbito do ANPAC Racing Weekend de Braga. Uma vez mais, os clássicos deram sinal de vitalidade e de resiliência, pois com a temperatura ambiente a namorar com os 40 graus centígrados, máquinas e pilotos ofereceram espetáculo, deixando água na boca para as duas corridas a realizar amanhã.



João Macedo Silva impôs o seu Porsche 911 RSR, agora a cantar a plenos pulmões, rubricando a “pole position” já no final da sessão, com um tempo perfeito onde assinou os três melhores tempos nos três setores dos 3,021 km do traçado de Braga. Atrás do Porsche 911 RSR, uma matilha de Ford Escort digladiou-se pela segunda posição da grelha de partida, com Rui Costa a levar a melhor sobre Carlos Vieira e Joaquim Jorge. Seguiram-se os Ford Escort RS de António Soares e João Cruz, com Carlos Barbot a rubricar o sétimo lugar.

Contas feitas, nos Históricos 75, claro, liderança para João Macedo Silva (Porsche 911 RSR), no Grupo 5, Carlos Vieira (Ford Escort RS 1600) foi o melhor, enquanto nos Históricos 71-T1600 o melhor foi Carlos Barbot (Lotus Elan 26R). Nos Históricos 81 o mais lesto foi Jorge Cruz (BMW 323i), enquanto nos Históricos 71 o melhor foi o Mini Cooper S de João Peixoto. Entre os pilotos do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos 1300, a luta foi forte entre Luis Alegria e José Fafiães, com Carlos Cruz a arbitrar. Alegria acabou por levar a melhor face a Fafiães por uma margem curta, com Carlos Cruz a ficar com o terceiro lugar, seguido de João Braga (todos em Datsun 1200), João Peixoto e Mota Freitas, ambos em Mini Cooper S.