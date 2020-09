ANPAC Racing Weekend, Clássicos: Festival Ford Escort

Seis Ford Escort no top 7, sendo que os dois melhores lugares do pódio foram para os míticos carros norte-americanos. Joaquim Jorge (Ford Escort RS 1600/H75) venceu a equilibrada segunda corrida dos Clássicos, batendo Rui Alves (Ford Escort RS 1600/H75) por 2.076s com João Macedo Silva a levar o seu Porsche 911 RSR/H75 ao lugar mais baixo do pódio.

Rui Costa (Ford Escort RS 1600/H75) foi quarto na frente de Rui Azevedo (Ford Escort RS 2000) que foi o melhor do Grupo 5. No oitavo lugar ficou Jorge Cruz (BMW 323i), vencedor dos H81.