Civic Atomic Cup: Estreia no AIA com títulos à vista | AutoSport

A nova aposta da Motor Sponsor, a Civic Atomic Cup, vai estrear-se no maior palco nacional no próximo fim de semana . O AIA recebe a penúltima jornada dos nacionais de velocidade Clássicos,1300 e Legends, categoria onde está incluída a Civic Atomic Cup. Nesse fim de semana teremos também o Algarve Classic Festival.

Depois da dupla presença no Circuito do Estoril e da deslocação ao Circuito Internacional de Vila Real, esta será a 4 jornada da competição promovida e organizada pela Motor Sponsor. Um evento aguardado com grande expectativa, numa prova que terá cerca de uma dezena de pilotos.

Na classe PRO, e com um registo cem por cento vitorioso, Eduardo Leitão e Gonçalo Inácio são os principais favoritos à vitória. A equipa, que conta com assistência da RP Motorsport, chega a Portimão com motivação extra. Apesar de não dependerem apenas de si, é matematicamente possível alcançar o título na classe. Uma ronda em que Orlando Batina e Sérgio Azevedo, segundos classificados no troféu, que contam com assistência do Sr. Bastos, se assumem como os principais opositores na luta pelo triunfo. Uma jornada recheada de ação, à qual se junta Filipe Ferreira, da Brivel Sport, piloto que ocupa a quarta posição na PRO e que estará também na discussão dos lugares cimeiros.

Já na AM, Filipe Barreto e Francisco Viola, da TRS, comandam a tabela classificativa e surgem por isso como favoritos na discussão da vitória. Um fim de semana em que Nuno Figueiredo, da Monteiros Competições, e Hugo Oliveira, da J. Santos Competição, respetivamente segundo e terceiro classificados no troféu, se apresentam a solo e encaram igualmente a prova com o primeiro lugar no horizonte.

O responsável máximo da Motor Sponsor, André Marques, sublinha a importância da presença na ronda algarvia: “Poder proporcionar deslocações ao Circuito do Estoril, ao Circuito Internacional de Vila Real e ao Autódromo Internacional do Algarve a todos os concorrentes, no primeiro ano do troféu, é algo que nos deixa muito satisfeitos e uma montra do patamar competitivo da Civic Atomic Cup. Um perfil acompanhado por corridas bastante disputadas e por um interesse crescente junto dos pilotos. Por isso, da nossa parte, a expectativa é novamente a de termos uma jornada muito competitiva no Algarve, onde todos se divirtam e desfrutem ao máximo da condução dos Honda Civic Type-R.”

Horário

Sexta-feira, 28 de outubro

12h10 >> Treinos Livres (20 minutos)

17h15 >> Treinos Cronometrados (20 minutos)

Sábado, 29 de outubro

09h00 >> Corrida 1 (25 minutos)

Domingo, 30 de outubro

09h00 >> Corrida 2 (25 minutos)