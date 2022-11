Civic Atomic Cup, Estoril: Títulos discussão na derradeira prova do ano | AutoSport

Época de estreia da Civic Atomic Cup encerra com a jornada no Circuito do Estoril, estando ainda os títulos das classes PRO e AM em discussão.

A Civic Atomic Cup, troféu promovido e organizado pela Motor Sponsor que assinalou esta época o regresso dos emblemáticos Honda Civic Type-R aos grandes palcos nacionais, ruma ao Circuito do Estoril para uma jornada memorável já no próximo fim de semana, dias 12 e 13 de novembro. Uma ronda que centra todas as atenções, ao estarem em jogo os títulos das classes PRO e AM na prova que encerra a primeira temporada da história da competição.

Ao cronómetro, e ao volante das fabulosas máquinas nipónicas, vão estar mais de uma dezena de pilotos na discussão do triunfo, num fim de semana em que a competição, que partilha a grelha com o Campeonato de Portugal de Velocidade de Legends, integra o cartaz do Estoril Racing Tribute | Armando Pinto, com organização a cargo da P21 Motorsport.

Na classe PRO, a liderança está nas mãos de Eduardo Leitão e Gonçalo Inácio, equipa assistida pela RP Motorsport que conta com um total de 7 triunfos no troféu e se assume assim como a favorita à conquista do título na classe. A principal oposição surge de Orlando Batina e Sérgio Azevedo, assistidos pelo Sr. Bastos. A dupla ocupa a segunda posição da tabela classificativa e tem registado uma época em crescendo, coroada com o primeiro triunfo do ano na ronda anterior, no Autódromo Internacional do Algarve. Igualmente na luta pelo título da PRO está Filipe Ferreira, da Brivel Sport, terceiro classificado na classe. Uma jornada que assinala também o regresso ao troféu da dupla Raul Delgado e Estevão Oliveira, da LOB Motorsport, quartos classificados na competição.

Já na AM, a liderança da classe está nas mãos dos pilotos da TRS, Filipe Barreto e Francisco Viola, que contabilizam 7 triunfos à chegada ao Circuito do Estoril, palco onde irão lutar pelo título da classe na Civic Atomic Cup. Equipa que terá nos pilotos da Monteiros Competições, Nuno Oliveira Figueiredo e Pedro Cerqueira, que ocupam a segunda posição no troféu, os principais rivais em pista. Uma contenda a que se junta o terceiro classificado na AM, Hugo Oliveira, da J. Santos Competição, piloto que já saboreou o champanhe do triunfo esta época e que irá também estar na luta pelo primeiro lugar da classe.

Uma jornada que se assume como um marco no panorama da velocidade nacional, conforme o responsável máximo da Motor Sponsor, André Marques, salienta: “A Civic Atomic Cup está na reta final. Um troféu que desde o início foi muito bem recebido por pilotos e equipas, com um plantel em crescendo e que proporcionou várias estreias em competição. Este fim de semana a Civic Atomic Cup regressa ao palco onde se estreou, o Circuito do Estoril, para um evento onde, após 4 jornadas, estão em jogo os títulos das classes PRO e AM, o que mostra a competitividade do troféu e é sem dúvida a melhor forma de encerrarmos a época.”

LISTA DE INSCRITOS, AQUI.

Horário

Sábado, 12 de novembro

09h30 >> Treinos Livres (20M)

15h35 >> Treinos Cronometrados (20M)

Domingo, 13 de novembro

10h30 >> Corrida 1 (25M)

14h50 >> Corrida 2 (25M)