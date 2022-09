Civic Atomic Cup: Eduardo Leitão e Gonçalo Inácio (PRO) e Francisco Viola e Filipe Barreto (AM) em destaque no Estoril. | AutoSport

A Civic Atomic Cup voltou a apresentar-se no Circuito do Estoril, palco que inaugurou a estreia oficial da competição, no último fim de semana, para uma jornada do troféu promovido e organizado pela Motor Sponsor revestida de emoção ao cronómetro.

Uma ronda emotiva, que teve nos treinos cronometrados, de sábado, o primeiro confronto em pista, sessão onde a dupla Eduardo Leitão e Gonçalo Inácio, ao volante do Honda Civic Type-R nº 155, definiu a melhor marca na PRO, num feito igualado por Filipe Barreto e Francisco Viola, com o nº 154, na AM. Um primeiro contacto em pista que adoçou a expectativa para as duas corridas da jornada, a terem lugar domingo.

Na corrida 1, a comitiva da Civic Atomic Cup, que integra a grelha do Campeonato Portugal de Portugal de Velocidade de Legends, proporcionou um espetáculo de nota ao muito público presente, com os pilotos a envolverem-se em disputas salutares na discussão de posições. Uma corrida em que Gonçalo Inácio manteve a rapidez apresentada pela equipa nos treinos cronometrados, carimbando a primeira vitória da jornada, com o Civic Type-R nº 158, de Estevão Oliveira, na segunda posição. Um pódio completado por Filipe Ferreira, com o nº 150 nas portas.

Uma prova igualmente disputada na AM, classe em que Francisco Viola realizou uma prova de recuperação depois de arrancar das boxes. Uma corrida em crescendo com o triunfo no final, numa corrida em que a vitória foi discutida com Nuno Figueiredo, no Honda Civic Type-R nº 156, e com Hugo Oliveira, com o nº 159, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Na corrida 2, o Honda Civic Type-R nº 155 voltou a estar em plano de destaque, desta vez com Eduardo Leitão aos comandos, piloto que venceu na classe PRO. Uma corrida em que Raul Delgado assinou o segundo lugar, com o estreante Nuno Dias a fechar o top 3.

Na AM, o Honda Civic Type-R nº 54, com Filipe Barreto ao volante, foi o mais forte em pista, piloto que teve como adversários Pedro Cerqueira, segundo classificado, e Hugo Oliveira, que assinou o segundo pódio da jornada na classe.

Corrida 1

1 GONÇALO INÁCIO HONDA CIVIC TYPE R ATOMIC 26:25.680 2 ESTEVAO OLIVEIRA HONDA CIVIC TYPE R ATOMIC 26:30.561 3 FILIPE FERREIRA HONDA CIVIC TYPE R ATOMIC 26:30.794 4 PAULO DE SOUSA HONDA CIVIC TYPE R ATOMIC 26:42.027 5 FRANCISCO VIOLA HONDA CIVIC TYPE R ATOMIC 26:49.067

Corrida 2