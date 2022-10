Civic Atomic Cup: Corridas emotivas no Autódromo Internacional do Algarve | AutoSport

A Civic Atomic Cup visitou pela primeira vez o Autódromo Internacional do Algarve. O traçado luso recebeu a comitiva do troféu promovido e organizado pela Motor Sponsor para três dias ao cronómetro proporcionado pelos plantéis das classes PRO e AM, que levaram ao limite os emblemáticos Honda Civic Type-R perante o muito público presente no circuito de Portimão.



Um intenso fim de semana de corridas que teve início logo nos treinos cronometrados de sexta-feira. Uma sessão em que Filipe Barreto, que partilha o Honda Civic Type-R nº 154 com Francisco Viola, se apresentou em grande plano, ao rubricar o melhor tempo da AM e de todo o plantel da Civic Atomic Cup.



Já na PRO, o protagonismo foi assumido por Orlando Batina. O piloto, que forma equipa com Sérgio Azevedo no Honda Civic Type-R nº 152, assinou o melhor tempo da classe. Com este feito, Orlando Batina garantiu o ponto relativo à pole position para a sua equipa, adiando de imediato a decisão do título para a última jornada da época, uma vez que Eduardo Leitão e Gonçalo Inácio precisariam de somar a pontuação máxima no Algarve para poderem conquistar o título da classe PRO na jornada de Portimão. Estavam assim reunidos os ingredientes para as duas corridas do fim de semana.



No sábado, o pelotão da Civic Atomic Cup, que integra a grelha do Campeonato de Portugal de Velocidade de Legends, entraria em pista para a corrida 1, disputada com piso seco, onde os Honda Civic Type-R seriam protagonistas de duelos de nota ao cronómetro. Uma corrida em que Filipe Barreto manteve a toada evidenciada nos treinos cronometrados, o que lhe permitiu ser o primeiro Honda Civic Type-R a cruzar a linha de meta, vencendo a AM, seguido de Hugo Oliveira, no Honda Civic Type-R nº 159, piloto que chegaria ao lugar intermédio do pódio após superar em pista o Honda Civic Type-R nº 156 de Nuno Oliveira Figueiredo, que fechou o pódio na classe.



Um triunfo que Filipe Barreto sublinha: “A equipa TRS preparou o carro e a afinação estava top. A estratégia não foi a que tínhamos pensado, visto que pensávamos segurar o primeiro lugar da geral na corrida, mas pelas circunstâncias da mesma não foi possível. Porém, e apesar da interrupção, nas últimas três voltas conseguimos recuperar o primeiro lugar. A equipa TRS está de parabéns e, em meu nome pessoal, enquanto piloto, foi uma corrida de afirmação por ter ficado à frente de todos os concorrentes da Civic Atomic Cup.”



Na classe PRO, a corrida 1 foi igualmente disputada sob o barómetro da emoção, com Orlando Batina a dar sequência ao ritmo imprimido nos treinos cronometrados e a estrear-se a vencer no troféu, assinando também o primeiro triunfo da época para a equipa ao volante do Honda Civic Type-R nº 152. Uma corrida em que Filipe Ferreira, no Honda Civic Type-R nº 150, foi segundo, e Eduardo Leitão, que devido a problemas mecânicos no Honda Civic Type-R nº 155 foi obrigado a partir das boxes, terminaria na terceira posição.



Uma exibição que deixou Orlando Batina naturalmente satisfeito: “Foi uma boa corrida, na qual cheguei a rodar na primeira posição entre os concorrentes da Civic Atomic Cup e em que consegui construir uma vantagem para o segundo piloto da PRO, o que me permitiu gerir e acabar por vencer. Aproveito também para agradecer à minha equipa por todo o trabalho realizado.”



Já no domingo, o Autódromo Internacional do Algarve receberia os protagonistas da Civic Atomic Cup com o traçado marcado pelo piso húmido, o que colocaria novos desafios aos concorrentes para a corrida 2. Uma jornada em que o protagonismo seria assumido por Gonçalo Inácio, que ao volante do Honda Civic Type-R nº 155 e partindo da quarta posição da grelha, chegaria ao primeiro lugar após o arranque, seguido dos Honda Civic Type-R nº 150 e nº 152 de Filipe Ferreira e Sérgio Azevedo, com os pilotos a rodarem juntos na frente e a formarem uma tríade na discussão dos lugares cimeiros. Uma corrida em que Gonçalo Inácio acabaria por ganhar vantagem na frente e assinar a vitória na PRO, seguido de Sérgio Azevedo, que chegaria à segunda posição após superar em pista Filipe Ferreira, que fechou o pódio na classe.



Um triunfo em que Gonçalo Inácio enaltece o trabalho da equipa: “Foi uma vitória difícil, uma vez que a pista estava muito escorregadia. Felizmente, consegui fazer um bom arranque e passar vários concorrentes na curva 1. Tive também uma boa luta com o Filipe Ferreira, mas acabei por conseguir ganhar vantagem. O carro esteve excelente e agradeço à equipa por todo o trabalho, pois solucionou na perfeição o problema que tivemos, o que nos permitiu sair de Portimão com um resultado muito positivo para o troféu. Continuamos na luta e o objetivo é assegurarmos a vitória do troféu na classe PRO na última prova do ano, no Circuito do Estoril.”



Já na AM, a vitória voltaria a ser alcançada pelo Honda Civic Type-R nº 154, desta vez com Francisco Viola ao volante, numa corrida em que Hugo Oliveira levaria o Honda Civic Type-R nº 159 à segunda posição, com Nuno Oliveira Figueiredo, no Honda Civic Type-R nº 156, a fechar o lote dos três primeiros.



Um resultado enquadrado com as metas traçadas pela equipa para esta jornada, conforme refere Francisco Viola: “Foi uma corrida atribulada, com a pista a apresentar condições diferentes do resto do fim de semana. Começámos mais contundentes na corrida, depois fomos recuperando à medida que o grip foi melhorando e alcançámos o objetivo principal, que era o primeiro lugar na AM.”



Finda a ronda algarvia, a decisão dos títulos das classes PRO e AM fica reservada para a derradeira prova da época da Civic Atomic Cup, conforme o responsável máximo da Motor Sponsor, André Marques, sublinha: “A passagem do troféu pelo Autódromo Internacional do Algarve, no seu ano de estreia, é um marco na competição. Um fim de semana que proporcionou boas corridas, num traçado muito apreciado por pilotos e equipas. Por outro lado, após 4 jornadas, os títulos mantêm-se em aberto, o que é um indicador do equilíbrio que se vive na competição. A época irá assim decidir-se no Circuito do Estoril, dias 12 e 13 de novembro, uma jornada em que esperamos contar com a presença de todos, para mais um verdadeiro fim de semana de festa da velocidade nacional.”