Civic Atomic Cup completa mais de 100 voltas em teste de fiabilidade | AutoSport

Foi sob um calor intenso, no sul de Espanha, que a primeira unidade produzida para a Civic Atomic Cup foi posta à prova. A organização a cargo da Motor Sponsor, escolheu o Circuito de Monteblanco para um teste de fiabilidade às soluções técnicas propostas para a competição que terá início em 2021.

A unidade testada, equipada com o kit obrigatório e pneus toyo r888r, foi levada ao limite com a realização de mais de 100 voltas o que se traduz em 400 kms percorridos.

Apesar das temperaturas ultrapassarem os 30ºC e da exigência do traçado Andaluz, durante todo o teste não houve qualquer anotação técnica, o que comprova a fiabilidade do kit proposto pela TRS e fornecido pela Atomic.

Para além da fiabilidade, o Honda Civic Type-R impressionou pela sua performance em pista, proporcionada em grande parte devido ao autoblocante da quaife e aos amortecedores bilstein b14, deixando a certeza de que quem participar na Civic Atomic Cup terá largas doses de prazer e divertimento ao volante.

No final do dia André Marques comentou que “sinceramente, não podíamos estar mais satisfeitos! Foi um dia intenso de testes, com muitas voltas e kms percorridos, sempre em ritmo de corrida. A TRS e a ATOMIC estão de parabéns pelo excelente trabalho com as soluções que nos forneceram!”.

Uma volta a bordo do Civic Atomic Cup ao Circuito de Monteblanco está disponível no canal de YouTube da Motor Sponsor.

A Civic Atomic Cup irá estar presente com dois carros na próxima prova do Super Challenge da ANPAC no Circuito do Estoril, integrando o programa do WTCR Race of Portugal.