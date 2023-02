Civic Atomic Cup com imagem renovada passa a designar-se Cars & Vibes Cup | AutoSport

O troféu promovido e organizado pela Motor Sponsor que assinalou o regresso aos grandes palcos nacionais dos Honda Civic Type-R na última época, a Civic Atomic Cup passa em 2023 a designar-se por Cars & Vibes Cup com um calendário composto por 5 jornadas com presenças em Vila Real, Portimão e Estoril.

A competição surge com imagem renovada para a segunda temporada na sequência de uma mudança no principal parceiro do troféu, a Atomic Shop, conforme o CEO Vincent Labedan explica: “Após mais de 4 anos a trabalhar na Atomic em Portugal decidimos mudar o nosso foco e a estratégia local. A Atomic em Portugal irá mudar de nome para Cars & Vibes.”

Ricardo Leitão, gestor operacional da Motor Sponsor e responsável pela relação com pilotos e equipas, realça: “Este é um projeto conjunto que evolui com os parceiros e, nesse contexto, esta é uma mudança natural. Cars & Vibes Cup traz uma imagem renovada à competição numa altura em que a segunda temporada está prestes a começar. Um ano em que continuaremos empenhados em fazer crescer o troféu que tem já cartas dadas, ao aliar competitividade em pista, fruto do plantel que apresenta, à fiabilidade, prazer de condução e relação custo/benefício do Honda Civic Type-R. Uma fórmula que encontra correspondência num calendário aliciante, ao garantir aos participantes a presença em todos os traçados atualmente disponíveis em Portugal. Por isso, a motivação é grande para o início da 2ª temporada.”

A Cars & Vibes Cup 2023 conta com um calendário de 5 jornadas, com início no Autódromo Internacional do Algarve, dias 29 e 30 de abril. A segunda ronda do ano tem como palco o Circuito do Estoril, dias 27 e 28 de maio, seguindo-se a terceira jornada da época no Circuito Internacional de Vila Real, de 30 de junho a 2 de julho, ronda que antecede a pausa. A ação regressa dias de 16 e 17 de setembro, no Circuito do Estoril, com a época a terminar no Autódromo Internacional do Algarve, numa decisiva jornada disputada entre 27 e 29 de outubro.

*Calendário 2023 Cars & Vibes Cup

29 e 30 de abril >> Autódromo Internacional do Algarve

27 e 28 de maio >> Circuito do Estoril

30 de junho a 2 de julho >> Circuito Internacional de Vila Real

16 e 17 de setembro >> Circuito do Estoril

27 a 29 de outubro >> Autódromo Internacional do Algarve

*Qualquer alteração de calendário será comunicada atempadamente.