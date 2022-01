Civic Atomic Cup com calendário definido | AutoSport

A Civic Atomic Cup, competição que chega em 2022 pela mão da Motor Sponsor e que marca o regresso aos traçados nacionais dos emblemáticos Honda Civic Type-R, tem já o calendário definido para a temporada de estreia.

O troféu apresenta um total de 5 jornadas duplas e tem início a 9 e 10 de abril, no Circuito do Estoril. Seguem-se as deslocações ao Circuito Vasco Sameiro, Braga (a confirmar), dias 21 e 22 de maio, e ao Circuito Internacional de Vila Real, dias 1 e 2 de julho. A quarta jornada tem como destino o Circuito do Estoril, dias 24 e 25 de setembro, com a época a encerrar no Autódromo Internacional do Algarve, entre os dias 28 e 30 de outubro.

Entre as jornadas em agenda, o responsável máximo da Motor Sponsor, André Marques, sublinha a importância da presença no Circuito Internacional de Vila Real: “É uma prova mítica do automobilismo nacional, com um carisma ímpar, muito apreciada por pilotos, equipas e adeptos e queríamos fechar o calendário de 2022 com a presença assegurada em Vila Real. Uma meta cumprida no ano de estreia da Civic Atomic Cup que nos deixa muito satisfeitos.”

Em termos de calendário, a competição irá integrar a grelha com o Campeonato Portugal de Velocidade Legends, conforme explica André Marques: “Sabemos que é muito importante ter tudo definido com a maior antecedência possível, para os pilotos e as equipas saberem exatamente com o que podem contar e poderem organizar-se. Por essa razão, e apesar de termos já uma dezena de inscritos e mais algumas equipas a confirmar muito em breve, decidimos avançar com um calendário conjunto com o CPVL, uma opção que estava prevista desde o início.”

Uma medida que reduz também, e de forma direta, os valores de participação para pilotos e equipas, uma vez que a grelha conjunta permite as inscrições na Civic Atomic Cup passarem de um custo estimado de 750€ (+ IVA + seguros) para um custo de 495€ (+ IVA + seguros), favorecendo assim os orçamentos de todos os participantes.

A nova Civic Atomic Cup segue o ADN das competições com assinatura da Motor Sponsor, de que o Troféu C1 Learn & Drive é um bom exemplo, ao ter como objetivo aliar competitividade e diversão em pista a custos controlados. Um princípio sublinhado pelo responsável máximo do organizador português, André Marques: “Criar uma competição em que todos os participantes estivessem em igualdade de circunstâncias, alicerçada num modelo que garantisse uma base fiável e uma condução aliciante foram metas desde o primeiro momento. É uma fórmula em que acreditamos e que tem sido muito bem recebida por todos desde que lançámos o Troféu C1 Learn & Drive há três anos. O segredo está em proporcionar uma vez mais um formato com corridas emocionantes onde os pilotos sentem e sabem que podem de facto fazer a diferença.”

A Civic Atomic Cup apresenta um formato por fim de semana com duas sessões de treinos, livres e cronometrados, e duas corridas com duração de 25 minutos. As equipas são formadas por um a dois pilotos e o carro escolhido é um Honda Civic Type-R (EP3), versão comercializada entre 2001 e 2006.

Com a Civic Atomic Cup, o organizador português pretende oferecer um formato de corridas que abarque pilotos estreantes; que queiram evoluir no desporto automóvel; ou já com uma carreira consolidada. “Os Honda Civic Type-R garantem uma performance bem diferente dos C1 do troféu e por isso são uma excelente opção para quem procure evoluir para uma nova experiência, mas também dar os primeiros passos na competição. Ao mesmo tempo, oferecem um conjunto equilibrado com um verdadeiro ADN competitivo que é bastante aliciante para pilotos já com experiência”, frisou André Marques.

Todos os Honda Civic Type-R (EP3) vão ter exatamente as mesmas especificações e para participar a Motor Sponsor criou duas modalidades: aquisição do carro pronto a correr com as especificações do troféu (15.000€) ou de um Kit de Preparação (3.750€ + IVA), distribuído em exclusivo pela Atomic Shop. O kit permite que pilotos e equipas que já tenham um Honda Civic Type-R (EP3), ou optem por adquirir uma viatura de estrada, o possam adaptar às especificações do troféu.

A par da componente desportiva, o novo troféu apresenta também um amplo programa de comunicação, com o objetivo de promover e projetar a imagem da competição e dos seus principais intervenientes, nomeadamente pilotos e equipas: antevisão e resumo de cada jornada nos principais órgãos de comunicação social especializada; transmissão em live stream de todas as corridas (a confirmar); entrevistas exclusivas em cada evento a Pilotos, Equipas e Público com transmissão live stream (a confirmar); criação de conteúdos exclusivos para as redes sociais Facebook (Civic Atomic Cup) e Instagram (@civicatomiccup); resumo vídeo de todos os eventos; galeria fotográfica de todos os eventos.

“A Civic Atomic Cup é o resultado de um trabalho conjunto com os nossos parceiros, a quem agradecemos todo o apoio para a sua concretização. Uma fórmula que tem sido muito bem recebida por pilotos e equipas e que acreditamos reunir todos os ingredientes necessários para uma época emocionante ao cronómetro”, finalizou André Marques.

Mais informações sobre a Civic Atomic Cup através do endereço www.motorsponsor.pt na secção Motorsport ou do e-mail [email protected]

Calendário 2022

Civic Atomic Cup

1ª – Circuito do Estoril | 9 e 10 de abril

2ª – Circuito Vasco Sameiro – Braga (a confirmar) | 21 e 22 de maio

3ª – Circuito Internacional de Vila Real | 1 e 2 de julho

4ª – Circuito do Estoril | 24 e 25 de setembro

5ª – Autódromo Internacional do Algarve | 28 a 30 de outubro