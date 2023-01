Civic Atomic Cup: Calendário anunciado | AutoSport

Após a estreia em 2022, a Civic Atomic Cup está de regresso para uma segunda e muito aguardada temporada, na qual os emblemáticos Honda Civic Type-R, que dão corpo ao troféu promovido e organizado pela Motor Sponsor, vão voltar a pisar os melhores palcos nacionais.



Na discussão pelo triunfo mantêm-se as classes PRO e AM. Já em pista surge a grande novidade da temporada, com os plantéis da Civic Atomic Cup a passarem a integrar uma de duas grelhas em que o Campeonato de Portugal de Velocidade de Legends se divide em 2023. Neste contexto, o número total de viaturas em pista por jornada é reduzido para metade, o que diminui o respetivo tráfego em pista e se traduz numa melhor experiência ao cronómetro para todos os participantes da Civic Atomic Cup.



Uma segunda temporada em que se esperam o surgimento de novos rostos ao volante dos icónicos Honda Civic Type-R, num troféu que mantém a estrutura por fim de semana, com 1 sessão de treinos livres e 1 sessão de treinos cronometrados, ambas de 20 minutos, seguidas de 2 corridas, com 25 minutos de duração cada.



Em termos de calendário, a época completa irá garantir um total de 5 jornadas, com as honras de abertura da temporada a terem lugar dias 29 e 30 de abril, no Autódromo Internacional do Algarve, com o Circuito do Estoril, dias 27 e 28 de maio, a receber a segunda jornada da competição. O Circuito Internacional de Vila Real volta também a estar na rota da competição, de 30 de junho a 2 de julho. Após as 3 primeiras jornadas segue-se a pausa de verão, com a Civic Atomic Cup a regressar em setembro para a penúltima ronda do ano, dias 16 e 17 de setembro, no Circuito do Estoril, traçado que volta a receber a competição para a prova de encerramento da época, dias 27 a 29 de outubro.



Um ano em que Ricardo Leitão, gestor operacional e responsável pela relação com Pilotos e Equipas, realça: “O troféu foi muito bem recebido por pilotos e equipas desde o primeiro momento e acreditamos que este segundo ano será de consolidação, com novos rostos a juntarem-se ao plantel e a proporcionarem corridas ainda mais emotivas. Ao mesmo tempo, estamos muito satisfeitos com as alterações em termos de grelha, que nos permitem dar a melhor resposta às solicitações feitas pelos concorrentes ao longo do último ano, proporcionando assim uma melhor experiência em pista. Por outro lado, continuamos a garantir um calendário completo com a presença em todos os circuitos disponíveis neste momento em Portugal. Por tudo isto, acreditamos que estão reunidos todos os ingredientes para uma grande segunda temporada da Civic Atomic Cup.”

Calendário 2023 Civic Atomic Cup



29 e 30 de abril >> Autódromo Internacional do Algarve

27 2 28 de maio >> Circuito do Estoril

30 de junho a 2 de julho >> Circuito Internacional de Vila Real

16 e 17 de setembro >> Circuito do Estoril

27 a 29 de outubro >> Circuito do Estoril